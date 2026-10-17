Debate de pedido de facultades sigue entrampado en el Senado por falta de consenso entre oficialismo y oposición

Debate de pedido de facultades sigue entrampado en el Senado por falta de consenso entre oficialismo y oposición Difusión

El pedido de facultades legislativas que solicitó el Gobierno de Keiko Fujimori continúa entrampado en el Senado porque aún no hay un consenso entre el oficialismo y la oposición. Ayer, en horas de tarde, el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Carlos Mesía, convocó de urgencia una reunión con asesores de los parlamentarios que integran su grupo de trabajo para recoger aportes sobre el predictamen que modifica la propuesta remitida por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, fuentes con conocimiento del caso señalaron que ningún asesor de las bancadas de oposición asistió al encuentro. De acuerdo con la información que recogió La República, Mesía buscaba un consenso en la sala José Abelardo Quiñones Gonzales del Palacio Legislativo.

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La invitación estuvo dirigida a los asesores de los despachos de los senadores titulares y accesitarios de la comisión, así como a los asesores de los grupos parlamentarios. “Recoger opiniones técnicas y aportes sobre el predictamen de la Proposición Legislativa N.º 0013-2026-2031-S, referida a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno del Niño”, decía la citación.

No obstante, dicha invitación no habría sido del agrado de los senadores de Obras, Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú. Según las fuentes, los legisladores ya tienen una posición definida sobre el pedido de facultades y no discutirán con el oficialismo hasta que se someta a debate la cuestión de orden planteada por Patricia Iturregui, quien solicitó que se precisen los límites del Senado respecto al texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Bajo ese argumento, los senadores prohibieron a sus asesores y al personal de confianza a asistir a la reunión promovida por Carlos Mesía.

La otra posibilidad que plantea la oposición para entablar un diálogo con el oficialismo es que se deje de lado el predictamen impulsado por Mesía, el mismo que incorpora siete puntos adicionales al pedido de facultades en materia de seguridad e infraestructura. En su último oficio, dirigido al presidente de la Comisión de Constitución, los legisladores señalan que solo debe someterse a debate el pedido de facultades aprobado por la Cámara de Diputados.

“En concordancia con nuestra posición de respeto a los límites establecidos en el artículo 25 del Reglamento del Senado, solicitamos que se someta a debate la proposición remitida por la Cámara de Diputados, considerando únicamente las materias contenidas en dicha propuesta”, precisan.

Los legisladores añaden, además, que debe respetarse el debate realizado en la Cámara de Diputados y advierten que el funcionamiento del sistema bicameral debe regirse por el principio de legalidad.

Contra el reloj

Según el reglamento, la Comisión de Constitución del Senado tiene hasta 7 días hábiles, improrrogables, para dictaminar el pedido de facultades legislativas. El pedido ingresó al Senado el 7 de octubre; es decir, hasta ayer la comisión tenía plazo para sacar adelante el debate.

Sobre el tema, el diputado de Fuerza Popular Arturo Alegría sostuvo que no existe una sanción por incumplir el plazo de siete días hábiles. “No hay una sanción, los plazos son un ejercicio de responsabilidad”, dijo. Además, el fujimorista no tuvo mejor idea que defender la actuación de la comisión y el trabajo técnico realizado sobre la propuesta, pese a los reclamos de las bancadas de oposición.

“Lo que resalto es que se tiene un trabajo técnico bien hecho”, agregó. Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo de Renovación Popular aseguró que el lunes 19 de octubre la comisión ya debe emitir un dictamen. “Tenemos que pensar en el país”, dijo la legisdora tras ser consultada sobre la falta de consenso.

Por su parte, Carlos Mesía, anunció que solo habrá una nueva sesión del grupo de trabajo cuando se llegue a un consenso entre bancadas sobre los pedidos de facultades a debatir. “Todavía no (se puede convocar), porque no hay consenso. ¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar”, declaró a RPP.

En tanto, Patricia Iturregui volvió a cuestionar el manejo del proceso parlamentario y responsabilizó a Fuerza Popular por el entrampamiento del debate. “El autoritarismo de Fuerza Popular se ha filtrado por todos los procedimientos y por toda la organización de este proceso en el Senado”,expresó.

Alejandro Aguinaga viajó a Argentina En medio de las discusiones, se conoció que el senador de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el último martes 13 de octubre, según el reporte de Migraciones al que accedió este medio. Hasta el momento, el legislador fujimorista e integrante de la Comisión de Constitución, permanece fuera del país, pese a que el debate sobre el pedido de delegación de facultades comenzó el jueves 15.

“Estaba en un Congreso, estaba exponiendo en ese momento (del debate). Acá hubo un Congreso de Consenso Salud, han estado varios ministros. En la Sheraton Tower en Buenos Aires”, declaró Aguinaga para el portal La Pista Clave. Al ser consultado sobre por qué no postergó su participación en la conferencia, Aguinaga señaló que “es una eventualidad”. “Yo tenía que venir sí o sí”, agregó.

Precisamente, el jueves, Aguinaga participó de forma remota en la sesión de la Comisión de Constitución. Durante el debate, Patricia Iturregui planteó una cuestión de orden para conocer los límites del Senado respecto de las modificaciones que podía realizar a las facultades aprobadas por la Cámara de Diputados.

Su propuesta obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. Fue entonces cuando surgieron los problemas. Carlos Mesía cerró la votación al considerar que la iniciativa había sido rechazada, sin percatarse de que el voto de Aguinaga no se había registrado debido a problemas de conexión. Desde el lado de la oposición pidieron que se respete la propuesta por obtener la mayoría.

La respuesta del fujimorista apoyado por Renovación Popular fue desconocer dicha votación y volver a efectuarla. El desencuentro motivó a que los senadores de oposición abandonaran la sesión y ya no participen acusando al fujimorismo de autoritarismo. “El fujimorismo está desconociendo esa votación y ahora, como han perdido, están aplicando el artículo noventa y uno, pidiendo una rectificación de la votación”, dijo Luque.

La senadora fujimorista Patricia Juárez respondió y señaló que el artículo 91 del Reglamento del Congreso contempla la figura de la rectificación cuando se producen errores en una votación.