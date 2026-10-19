Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Kenji Fujimori anuncia su regreso a la política y policías roban banco | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Susana Matute al oficialismo por frenar el debate sobre los límites del Senado: “Ellos no tienen voluntad"

La senadora cuestionó las trabas para alcanzar un acuerdo sobre las 20 facultades que envió Diputados. Sostuvo que el Senado puede corregir la redacción del documento, pero no incorporar asuntos que la otra cámara rechazó.

Senadora de Buen Gobierno respondió a los señalamientos de Fuerza Popular. Foto: Congreso
Senadora de Buen Gobierno respondió a los señalamientos de Fuerza Popular. Foto: Congreso
Por
google iconLa República en Google

La senadora de Buen Gobierno, Susana Matute, cuestionó la falta de avances en el debate sobre los límites del Senado y responsabilizó al partido oficialista, Fuerza Popular, de condicionar un acuerdo a la aceptación de sus propuestas. “Sí tenemos voluntad, los que no tienen voluntad son ellos. Se hace lo que ellos quieren o nada”, declaró en una entrevista con Canal N.

El desacuerdo gira en torno a las 20 habilitaciones que Diputados aprobó para que el Senado las revise. Matute sostuvo que esa cámara ya discutió el contenido y definió los asuntos que debían pasar a la siguiente etapa. Por ello, consideró que los senadores deben respetar esa decisión durante la discusión del documento.

Video destacado

🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

Puedes ver

Kenji Fujimori anuncia su regreso a la política: "He decidido seguir un nuevo movimiento que representa al pueblo"

lr.pe

La legisladora explicó que el Senado sí puede introducir cambios en la redacción de las materias autorizadas. “Podemos modificarle, mejorar su redacción”, afirmó. Sin embargo, precisó que esa facultad no permite recuperar asuntos que Diputados rechazó durante el debate.

Matute también recordó que la propuesta original fue consensuada entre cuatro bancadas, sin la participación de Fuerza Popular ni de Juntos por el Perú. A su juicio, ese antecedente debe tomarse en cuenta en las conversaciones actuales, en lugar de exigir cambios que alteren lo acordado en la cámara de origen.

Puedes ver

La captura del cabecilla ‘Chili’ es el objetivo N° 1 de la Policía

lr.pe

La senadora del partido de Jorge Nieto indicó que todavía existía la opción de alcanzar un acuerdo y avanzar con la discusión. La decisión dependería de las conversaciones entre las bancadas y de que la presidencia de la Comisión de Constitución cierre el debate para pasar a la aprobación del dictamen.

Al referirse a las exigencias de la oposición, la senadora apuntó directamente a Fuerza Popular. Según explicó, esa bancada reclama que se acepten sus planteamientos y cuestiona a quienes no los respaldan.

Matute rechazó esa postura y sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante la discusión parlamentaria, sin presentar el desacuerdo como una falta de compromiso con el país.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lima será sede del evento de orquídeas más grande del país por los 40 años de la Sociedad Peruana de Orquídeas

Señor de los Milagros: Sigue EN VIVO el tercer recorrido de la procesión HOY, 19 de octubre

ICAP incorpora a 19 nuevos abogados y se aproxima a los 8 mil agremiados en la región Piura

Política

Comisión de Constitución del Senado EN VIVO: este lunes retoman el debate sobre la delegación de facultades

Ruth Luque anuncia que no asistirá a la Comisión de Constitución y acusa al fujimorismo de ser obstruccionista: "El Senado debe ejercer su función con límites"

Kenji Fujimori anuncia su regreso a la política: "He decidido seguir un nuevo movimiento que representa al pueblo"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución del Senado EN VIVO: este lunes retoman el debate sobre la delegación de facultades

Ruth Luque anuncia que no asistirá a la Comisión de Constitución y acusa al fujimorismo de ser obstruccionista: "El Senado debe ejercer su función con límites"

Kenji Fujimori anuncia su regreso a la política: "He decidido seguir un nuevo movimiento que representa al pueblo"