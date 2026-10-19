Susana Matute al oficialismo por frenar el debate sobre los límites del Senado: “Ellos no tienen voluntad"

La senadora de Buen Gobierno, Susana Matute, cuestionó la falta de avances en el debate sobre los límites del Senado y responsabilizó al partido oficialista, Fuerza Popular, de condicionar un acuerdo a la aceptación de sus propuestas. “Sí tenemos voluntad, los que no tienen voluntad son ellos. Se hace lo que ellos quieren o nada”, declaró en una entrevista con Canal N.

El desacuerdo gira en torno a las 20 habilitaciones que Diputados aprobó para que el Senado las revise. Matute sostuvo que esa cámara ya discutió el contenido y definió los asuntos que debían pasar a la siguiente etapa. Por ello, consideró que los senadores deben respetar esa decisión durante la discusión del documento.

Video destacado 🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

La legisladora explicó que el Senado sí puede introducir cambios en la redacción de las materias autorizadas. “Podemos modificarle, mejorar su redacción”, afirmó. Sin embargo, precisó que esa facultad no permite recuperar asuntos que Diputados rechazó durante el debate.

Matute también recordó que la propuesta original fue consensuada entre cuatro bancadas, sin la participación de Fuerza Popular ni de Juntos por el Perú. A su juicio, ese antecedente debe tomarse en cuenta en las conversaciones actuales, en lugar de exigir cambios que alteren lo acordado en la cámara de origen.

La senadora del partido de Jorge Nieto indicó que todavía existía la opción de alcanzar un acuerdo y avanzar con la discusión. La decisión dependería de las conversaciones entre las bancadas y de que la presidencia de la Comisión de Constitución cierre el debate para pasar a la aprobación del dictamen.

Al referirse a las exigencias de la oposición, la senadora apuntó directamente a Fuerza Popular. Según explicó, esa bancada reclama que se acepten sus planteamientos y cuestiona a quienes no los respaldan.

Matute rechazó esa postura y sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante la discusión parlamentaria, sin presentar el desacuerdo como una falta de compromiso con el país.