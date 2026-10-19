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Ruth Luque sobre debate de facultades en el pleno del Senado: "Ya tienen los votos teniendo un acuerdo con Obras"

Luque cuestionó la falta de consideración hacia las restricciones del Senado. Además alertó sobre un posible acuerdo entre Fuerza Popular y la bancada de Obras que facilitó el desarrollo de la sesión y una posible aprobación de las facultades en el pleno de la cámara alta.

Ruth Luque cuestionó el presunto acuerdo entre Fuerza Popular y Obras para asegurar los votos en el debate sobre las facultades del Senado. Foto: Congreso
Ruth Luque cuestionó el presunto acuerdo entre Fuerza Popular y Obras para asegurar los votos en el debate sobre las facultades del Senado. Foto: Congreso
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Ruth Luque, senadora de Ahora Nación, advirtió que Fuerza Popular tendría los votos necesarios para llevar al pleno del Senado el debate sobre las facultades de esta cámara, gracias a un presunto acuerdo con la bancada de Obras.

Según estimó, la iniciativa podría discutirse entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, con una votación que daría por descontado el respaldo suficiente para su aprobación. "Queda claro que ya tienen los votos, teniendo un acuerdo con Obras, serían los 32 o 33 votos que necesitan", declaró Luque al cuestionar el rumbo de la discusión.

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La legisladora también cuestionó que la sesión se haya realizado sin abordar primero las restricciones de la cámara alta. A su juicio, lo ocurrido dejó en evidencia que algunos senadores consideran que pueden actuar sin límites y sin tomar en cuenta las decisiones adoptadas por Diputados.

Pese a sus críticas, Luque afirmó que no considera lo ocurrido una derrota para la oposición en el Senado. En cambio, sostuvo que la sesión permitió identificar qué bancadas defienden el control democrático del poder y cuáles priorizan determinados cambios en las funciones del Estado.

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Ruth Luque cuestiona la posición de Obras sobre las facultades del Senado

Sobre la bancada de Obras, Luque afirmó que Ahora Nación mantendrá el diálogo, aunque aclaró que conversar con sus integrantes no significa que ambas partes deban compartir la misma posición. La senadora puso el foco en los cuestionamientos que ese grupo formuló a algunos de los puntos incluidos en la propuesta.

"La pregunta es cuánto de lo que ha dicho Obras, porque ha planteado de manera concreta su preocupación sobre algunos puntos, se van a retirar o no", sostuvo. Con ello, dejó abierta la interrogante sobre si las observaciones de esa bancada tendrán algún efecto en el texto que llegue al pleno.

Luque agregó que Obras deberá explicar públicamente su decisión y justificar por qué considera importantes los otros ocho puntos que no cuestionó. Para la senadora, esa definición será clave para conocer si el diálogo puede modificar el respaldo que tendría la propuesta o si el acuerdo entre las bancadas se mantiene.

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