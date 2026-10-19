Comisión de Constitución aprueba dictamen que incluye 7 puntos adicionales a la de Diputados
Con los votos de Fuerza Popular, Obras y Renovación Popular el dictamen pasará al pleno del Senado para su debate y posterior aprobación o rechazo.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó el dictamen que incorpora siete puntos adicionales a los 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados para la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
La votación a favor fue unánime y contó con el respaldo de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras. Sin embargo, la sesión se realizó sin la presencia de representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno.
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Las medidas corresponden a materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño. Con esta decisión, la comisión completó la votación de los 27 puntos que integran el dictamen, aunque todavía falta que el Pleno del Senado debata y vote el texto.
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Entre las propuestas figuran el resguardo militar de los penales, la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad y el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). También se incluyeron medidas sobre legítima defensa, vigilancia después de la prisión para determinados delitos y simplificación de trámites para proyectos de infraestructura.