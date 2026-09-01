Comisiones del Senado citan a seis ministros para declarar sobre sus planes de trabajo
Los ministros Luis Dyer, José Chang, Alberto Beingolea, Mara Seminario, Maritza Canales y Carlos Espá fueron citados por comisiones del Senado para informar sobre los planes de trabajo de sus respectivos sectores.
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Seis ministros se presentarían ante dos comisiones del Senado para informar sobre sus planes de trabajo en los próximos días. Los grupos de trabajo que han citado a los ministros son la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital, y la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.
En la primera comisión, los ministros citados son Luis Dyer, titular del Ministerio de Salud; José Chang, del Ministerio de Educación; Alberto Beingolea, del Ministerio de Cultura; Mara Seminario, del Ministerio de la Mujer; y Maritza Canales, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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Por otro lado, la Comisión de Constitución citó al canciller Carlos Espá. El titular de la cartera de Relaciones Exteriores deberá informar ante la mencionada comisión de la Cámara Alta sobre los planes de trabajo de su sector.
Los acuerdos fueron tomados este martes durante las sesiones de ambos grupos de trabajo. Estas citaciones se producen a la par del reciente pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, que —debido al proceso legislativo correspondiente— todavía no ha llegado a la Cámara de Senadores.