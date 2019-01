Le pisaron la manguera

El nuevo y definitivo bloqueo de Washington a PDVSA impide a la petrolera venezolana y a su subsidiaria Citgo vender petróleo en los EEUU. También prohíbe a los ciudadanos de EEUU hacer negocios con alguna de las dos empresas estatales. El dinero de cualquier transacción sería trasladado a la caja del presidente Juan Guaidó.

Con esto se esfuma la principal fuente de efectivo del régimen venezolano, que así perdería unos US$ 11,000 millones a lo largo de este año. Puede haber otros compradores para parte de ese crudo, pero a precios muy castigados y plazos más dilatados. Lo que necesita Maduro hoy son dólares al contado rabioso.

La medida no solo le dobla todavía más las rodillas a la economía de Venezuela. Además incrementa la carga financiera de China y Rusia, los dos países que vienen sosteniendo al régimen de Maduro en medio de su debacle. Quizás no calculaban que el aumento de las necesidades del dictador se aceleraría tanto.

La decisión contra PDVSA-Citgo (6,000 grifos en los EEUU) no es una novedad, sino más bien parte de una escalada del bloqueo financiero que viene desde los tiempos de Barack Obama. Todo este tiempo China y Rusia se han venido cobrando, lo puntualmente que han podido, sus acreencias en barriles de crudo venezolano.

Rusia ha tomado posición contra lo que llama un intento de golpe, pero con límites. Por lo pronto no piensa romper el chanchito. The Wall Street Journal informó este lunes que Dmity Peskov, vocero del Kremlin, ha dicho que su gobierno no está discutiendo formas de ayuda financiera o militar mayores para mantener a Maduro en el poder.

De modo que si Maduro y sus militares están considerando repetir las jornadas heroicas de otro siglo, en que un Fidel Castro embargado sobrevivió mediante ventas de azúcar a la Unión Soviética, a precios inflados, debe pensarlo dos veces. China y Rusia probablemente prefieran un país con el que puedan seguir haciendo negocios.

Pero la Venezuela de Maduro se ha convertido en un país al que es mejor cobrarle lo más rápido posible, en lugar de seguir desperdiciando dinero geopolítico en una localidad remota. Mejor dejar a Maduro solo, para que coseche los frutos de la lamentable gestión chavista.