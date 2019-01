Gobernador del Callao tiene vínculo con montesinista Óscar Medelius

El nuevo gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro; el gerente general del mismo organismo, Óscar Romero Aparicio; y el gerente de Logística, Edgar Ugaz Caballero, fueron fotografiados cuando mantenían un encuentro con el excongresista Óscar Medelius Rodríguez, condenado por actos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Se suponía que la nueva gestión de Mandriotti, en reemplazo de la administración corrupta de Chim Pum Callao durante más de 20 años, implicaría un cambio radical de las prácticas ilegales por las que fue sentenciado Medelius, conocido por su pertenencia a la organización criminal de Fujimori y Montesinos.

Pero las imágenes obtenidas por La República parecen confirmar versiones de que Dante Mandriotti tendría vinculaciones con personajes del pasado régimen fujimontesinista, como Óscar Medelius, al que también estuvieron relacionados sentenciados por corrupción como el expresidente regional chalaco Álex Kouri Bumachar, actualmente en prisión.

Este diario solicitó de diversas formas y vías a Mandriotti una explicación sobre sus nexos con Medelius, pero lamentablemente no se obtuvo respuesta.

Las fotografías captadas los días 4 y 12 de enero de este año en la panadería Deli Bakery, de La Punta, en el Callao, confirman los contactos de Mandriotti y de los nuevos funcionarios del gobierno regional chalaco con uno de los peones de la organización criminal fujimontesinista, Óscar Medelius, quien intervino en la fabricación de firmas para la consumación de la fraudulenta re-reelección de Alberto Fujimori en el año 2000.

Viejas prácticas

Las versiones sobre la participación de Óscar Medelius en las decisiones del Gobierno Regional del Callao se iniciaron cuando Mandriotti asignó para la Comisión de Transferencia del gobierno regional chalaco a César Morgan Alcalde, exfuncionario y excandidato del fujimorismo, cercano a Óscar Medelius.

Morgan es primo de Rubén Lora Morgan, a quien Medelius llevó a Palacio de Gobierno en abril de 2018 junto con el inversor chino Yo Lin Yun, para reunirse con el presidente Martín Vizcarra.

También Morgan Alcalde fue miembro de la compañía de seguros Popular y Porvenir, cuando era dirigida por el amigo íntimo de Fujimori, Augusto Miyagusuku Miagui, quien se encuentra en condición de prófugo de la justicia.

De acuerdo con fuentes de la región, sería también por recomendación de Medelius que Mandriotti designó como gerente general de la región a Óscar Romero Aquino, a pesar de sus antecedentes negativos.

Romero fue denunciado por falsedad ideológica y apropiación ilícita en agravio de la Universidad Inca Garcilaso De La Vega, por pertenecer a la planilla dorada que mantenía el rector Luis Cervantes Liñán. Romero, como secretario general de la universidad, facturó 20 millones de soles por sus honorarios en solo tres años.

Por su parte, Edgar Ugaz Caballero, quien también se reunió con Medelius en Dely Bakery, fue parte de la gestión de Félix Moreno en la región Callao durante sus dos periodos. Ugaz fue gerente de Logística en la gestión de Chim Pum Callao.

Óscar Medelius y gerente Óscar Moreno responden

- “No tengo ninguna vinculación con el Gobierno Regional del Callao. Yo soy vecino de La Punta desde hace 60 años y la familia Mandriotti también, así que son 60 años de amistad entre nosotros. Conozco al señor Óscar Romero por mi cultura profesional y a otros funcionarios porque me los han presentado. Ahora, que yo tenga poder en el Gobierno Regional del Callao, o que recomiende gente, es absolutamente falso”, respondió Óscar Medelius a La República.

- “Ambos (Medelius y Mandriotti) tienen amistad, y es más, él me lo presentó porque es su amigo”, agregó,

- Sobre la foto, añadió: “Ah sí, claro, Mandriotti me lo presentó. Nos hemos reunido varias veces. Esa vez nos reunimos en el Deli Bakery para tomarnos un café, en un lugar público. Lo conozco, pero yo no hablo de la región con absolutamente nadie que no tenga que ver con la región”, respondió por su parte el gerente general chalaco, Óscar Romero a nuestro diario.

- En una segunda conversación, añadió: “Desde el año pasado soy delegado del Club Deportivo Cantolao y ha habido reuniones entre Mandriotti, Medelius y yo porque Medelius asesora algunos temas del club. Es en ese contexto que nos hemos reunido. Y entre las personas que aparecen en la foto, no soy yo”.