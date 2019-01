Telefónica negó registros de llamadas en el caso Keiko

Grave imputación contra la empresa Telefónica. La analista de esta compañía Silvana Castagnola, quien es la encargada de facilitar los registros de llamadas que requieren los fiscales en diversas investigaciones, denunció que sus superiores rechazaron una solicitud que hizo el fiscal José Domingo Pérez en el marco de las pesquisa que realiza por el caso Lava Jato a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

Según las declaraciones que brindó Castagnola ayer al programa Punto Final, el fiscal de lavado de activos demandó en abril del año pasado información telefónica relacionada a Fujimori Higuchi.

Telefónica sí tenía la información, dijo Castagnola, pero su jefe de área, Aarón Cisneros, le ordenó que no admita el pedido del fiscal Pérez Gómez pese a que los datos solicitados por el letrado sí estaban disponibles.

“Atendí la información del caso de la señora Keiko Fujimori y he respondido indicando que no hay información de tráfico de llamadas para el periodo requerido sin siquiera haber hecho la búsqueda, me limité a poner el párrafo que la empresa me obliga a poner que si el periodo supera los tres años, no tenemos la información, pero no se buscó” contó.

Pérez Gómez había demandado estos elementos relacionados al 2015.

Aparte de él, el fiscal Renzo Huamán también requirió información telefónica en noviembre del 2018.

Pero el argumento que utilizó Cisneros, según la analista, fue que si proporcionaban los registros al fiscal Huamán, también tendrían que hacer lo mismo con Pérez Gómez. Por ende, se los negaron a los dos.

El jefe del Área Legal de Telefónica, Renzo Habich, alegó que Cisneros señaló a Castagnola que, según la Ley de Osiptel, la empresa solo brinda información con menos tres de años de antigüedad.

“Siempre que se nos ha requerido información mayor a los tres años se ha considerado una carta de respuesta indicando esta situación prevista por la norma”, refirió Habich.

Otro argumento que utilizó Habich es que los registros solicitados por Pérez y Huamán se encontraban en el sistema Paris. Según la empresa, Castagnola utilizó ese programa y no el actual denominado Antarki.

Pero añadió que lo más probable es que, en medio de una prueba técnica, Castagnola utilizó Antarki y eso originó que acceda a información antigua.

Sin embargo, según el trascendido, Castagnola aplicó el sistema Paris en la atención del pedido.

Castagnola también denunció que la obligaron a borrar la información requerida. “Me quieren hacer partícipe de un ilícito que yo no estoy de acuerdo”, acusó.

Luego de ello, Castagnola denunció este incidente en el Ministerio Público (MP). “Ahí lo he hecho por coacción a la libertad, coacción al trabajo porque incluso he presentado dificultades en mi labor”, expresó.

Castagnola sostuvo que nadie tiene derecho a manipular evidencias fiscales. Por ahora, está de licencia debido al impacto que recibió de un auto hace poco manejando bicicleta. No niega que teme por su vida y estabilidad laboral. ❧

Sostienen que operadora ubicó datos usando sistema en prueba