Alan García descarta participar en las elecciones presidenciales del 2021

Paso al costado. Alan García, quien en los últimos días ha venido criticando al Gobierno del presidente Martín Vizcarra, llegando a calificarlo de "golpista sin usar tanques", se refirió a su participación en los próximos comicios del 2021. El líder aprista había dicho, hace unos meses sobre esta posibilidad, que "hay que morir en el intento".

Sin embargo, ahora piensa lo contrario. A través de su cuenta de Twitter, Alan García descartó la posibilidad de ser nuevamente candidato a la presidencia del país. La nota de prensa publicada por el aprista inicia con un mensaje que iría dirigida a los periodistas del programa "Tres D", quienes analizaron su papel confrontacional de los últimos días, en el programa bajo el título "¿A qué juega Alan?".

"Tres conocidos periodistas se preguntan: ¿A qué juega Alan? Y les respondo: No juego. Advierto que nuestra patria necesita diálogo racional y no concentración del poder ni chantajes", escribió.

"Podría guardar silencio, pero ver el error me impone hablar, aunque la mayoría escoja, por el momento, otro camino. No se preocupen, ni pretendo ni debo ser actor en el 201, pero no renunció a mi derecho de opinión", agregó el expresidente, Alan García.

Solo en agosto de este año, Alan García no descartaba la posibilidad de volver a tentar la presidencia. "“Hay que morir en el intento. No sé qué éxito tendremos. Pero las grandes causas uno no las emprende porque está seguro de que va a tener éxito”, expresó efusivo, el líder aprista.