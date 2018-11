Patricia Donayre no descarta renunciar a PpK por insultos de Gilbert Violeta

La congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Patricia Donayre, no descartó renunciar a la bancada oficialista en caso no se acepte el pedido de retirar a Gilbert Violeta como vocero de la bancada. Esto, argumentó, por los "insultos" que recibió por parte del legislador.

"Veremos qué pasa. Yo creo que acá tienen que analizarlo con mucho cuidado, y sobre todo mis compañeras mujeres de bancada. Sobre todo algunas que han sido ministras como Ana María Choquehuanca, quien ha sido ministra y defensora de la mujer. Habría que analizarlo, espero que no lleguemos a ese escenario", dijo en Canal N la parlamentaria oficialista en referencia a una posible renuncia.

Para contextualizar la situación, Patricia Donayre explicó que el portavoz Gilbert Violeta le propinó un insulto agravante en su condición de mujer por discrepar con una eventual aprobación del proyecto de ley propuesto por el Apra para que los partidos políticos no puedan ser considerados como organización criminal.

"Este tema era un problema interno de la bancada. [...] Los ánimos se exacerbaron por parte de todos (de la Comisión de Justicia). Yo no puedo reproducir una expresión que nunca la he escuchado en mi vida familiar. Fue una frase que suelen decirse, y que prefiero no reproducirla por respeto. Es una frase dura y el gesto también fue duro", denunció la legisladora.

Sin embargo -sorpresivamente- Patricia Donayre explicó que el incidente ocurrido con Gilbert Violeta es parte de una actitud "reiterada" del parlamentario, dejando en evidencia que no es la primera vez que se comporta con "levantamientos de voz" y "objeciones respecto a opiniones personales".

Como se sabe, la ex congresista de Fuerza Popular, quien pasó a las filas del oficialismo, envió una carta a la bancada de Peruanos por el Kambio para que Gilbert Violeta sea retirado como vocero titular, debido a los "insultos" que le propinó en el marco del debate en la Comisión de Justicia.