Alberto Fujimori sobre arresto a Keiko Fujimori: "Les pido un debido proceso"

Se pronunció por su hija. El exdictador Alberto Fujimori cuestionó la detención preliminar que pesa contra Keiko Fujimori, quien permanece arrestada en la Subprefectura de Lima por el "Caso Cócteles".

"Que continúen las investigaciones respetando su presunción de inocencia. Solo les pido un debido proceso. Ella siempre ha colaborado con la justicia", expresó Alberto Fujimori a RPP a través de un audio.

Fujimori expresó que la captura de su hija le dolió emocionalmente. No obstante, instó al Ministerio Público (MP) a ejecutar un debido proceso contra la excandidata presidencial.

"Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande que ver a mi hija ser llevada a prisión. Ella siempre ha colaborado con la justicia", agregó el exdictador.

Además, demandó que el distanciamiento entre sus hijos Keiko Fujimori y Kenji Fujimori termine para ambos puedan afrontar la situación legal que afronta su familia. "A todos mis hijos, he pedido que estén más unidos que nunca. Que este momento nos ayude a ser una familia unida", instó.

La hija del exdictador afronta una investigación por el "Caso Cócteles" y Odebrecht por los presuntos aportes ilícitos a su campaña presidencial del 2011. Su arresto será por 10 días, pero el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez podría solicitar una prisión preventiva de 18 meses.

Ley Fujimori

Como se recuerda, el exdictador permanece internado en la Clínica Centenario luego que el Poder Judicial (PJ) le revocó el indulto. Cuando culmine su permanencia en el nosocomio deberá ser trasladado al centro penitenciario de la Diroes.

Sin embargo, en caso el Ejecutivo promulgue la "Ley Fujimori", el exdictador podrá gozar de libertad debido a su avanzada edad y estado de salud. Esta norma fue promovida por la bancada de Fuerza Popular (FP) y aprobada de manera express el jueves 11.