El cambio de discurso de Phillip Butters sobre Antonio Camayo [VIDEOS]

Un video del polémico personaje Phillip Butters revela el cambio de opinión que tuvo sobre el dueño de la empresa Iza Motors, Antonio Camayo, quien se encuentra bajo prisión preventiva por pertenecer a la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Tal como se aprecia en el material, difundido por IDL-Reporteros, en el cumpleaños de Antonio Camayo, Phillip Butters le dedicó algunos minutos para manifestar, con micrófono en mano, su aprecio y hasta sellaron el momento con un abrazo.

"Siempre le voy a agradecer a Antonio, por ser la primera persona que creyó en nuestro proyecto que nosotros tuvimos hace muchos años, el primer empresario que apostó por nosotros, y gracias a Dios nos ha ido casi tan bien como a él", expresa Phillip Butters ante los invitados de Camayo.

Sin embargo, luego que el empresario fue detenido, Phillip Butters arremetió contra el empresario y hasta le advirtió con tomar acciones legales si lo involucran.

"Me cuentan que me siguen molestando con lo de Iza Motors. Antes de viajar yo ya di instrucciones a mi estudio de abogados, que no es cualquier estudios de abogados de iniciar acciones legales contra el Sr. Camayo y contra Iza Motors por una elemental razón: nunca he firmado ningún papel, ni mojado en tinta", dijo Phillip Butters.

Asimismo, Phillip Butters sostuvo que nunca estuvo en el directorio de la empresa Iza Motors, aunque posteriormente se revelaron documentos en los que se confirmaba que el locutor sí trabajó con Camayo.