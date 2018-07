Tres factores

Armando Mendoza, economista.

El tan anhelado 3,5 % de crecimiento económico en el año depende de tres elementos claves. El primero es el contexto internacional. Somos un país de economía pequeña y dependiente que se ha beneficiado de un entorno económico favorable. Esperemos que se mantenga así, pese a las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. El segundo punto es la participación del sector privado. Nos damos cuenta que es un sector sensible frente a situaciones de inestabilidad política y social. Estos dos puntos no dependen de nosotros, pero lo que sí está en manos del Estado es el tercero: la política pública. Ahí preocupa mucho si habrá la capacidad para mantener un ritmo de inversiones con la agilidad para impulsar la economía este año. Si no hay una recuperación sustancial y sostenida del gasto, el 3,5 % no se va a poder alcanzar.

Meta ambiciosa

Diego Macera, economista.

Lo que más jala el crecimiento es lo que pueda pasar con el consumo privado, pero lo más interesante de ver es cómo va a ser el desempeño de inversión pública y privada. El gobierno tiene una meta ambiciosa de inversión, que está por encima del 15 %. Ojalá lleguemos. En el sector privado, la cosa pinta un poco mejor. Aquí es interesante lo que pueda pasar en construcción y minería. Nos queda medio año por delante, y la confianza que pueda inspirar el gobierno respecto a reformas claves es fundamental para engatillar al inversionista y ganar apoyo económico suficiente. Por otro lado, es temprano para hablar de crisis internacional. Por ahora no veo preocupación hacia nuestros envíos; sin embargo, hay que estar atentos y conservar las herramientas fiscales y monetarias que nos permitieron en el 2009 hacer frente a un contexto adverso.