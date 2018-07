Entre el purismo y la impunidad

Tres procuradores diferentes han establecido tres montos distintos sobre la reparación civil que Odebrecht le debe pagar al Estado por los delitos de corrupción, cada uno más grande que el otro. Asimismo, las divergencias entre fiscales y procuradores están haciendo peligrar la colaboración eficaz de Jorge Barata para que diga todo lo que sabe sobre la corrupción en las obras (más allá del dinero para las campañas políticas).

En mayo del año pasado, la Procuradora Katherine Ampuero dijo que se le exigiría a Odebrecht S/. 2,000 millones (US$ 615 millones) por los cuatro casos de corrupción que reconoce: IIRSA, la Línea 1 del Metro, Costa Verde y la Vía Evitamiento del Cusco. Dijo que no se aceptaría el monto de US$ 60 millones, que equivale al doble de las coimas de US$ 29 millones en el Perú, reconocidas por Odebrecht en EEUU.

En diciembre, el nuevo Procurador Jorge Ramírez dijo que la reparación civil sería de S/. 3,468 millones (US$ 1,067 millones) por tres obras: “los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, el Gasoducto Sur Peruano y la carretera Chacas en Áncash.

Ramírez explicó: “La reparación la pedimos caso por caso y al final decidirá un juez. Incluye daño patrimonial y extrapatrimonial. El primero parte de informes previos de la contraloría. El segundo toma en cuenta el daño a la imagen del Estado. Odebrecht presuntamente ha sobornado a presidentes que representan a la nación lo que afecta a todos los peruanos” (El Comercio, 31/1/18).

En marzo se promulgó la Ley 30737, que reemplazó al DU 003. Allí se dice que se tendrá que pagar la deuda tributaria más la reparación civil por daños y perjuicios ocasionados por quienes hayan admitido delitos de corrupción. Quien la determina es el Procurador, a requerimiento del Ministerio de Justicia.

Hace una semana, el Ministro de Justicia, Salvador Heresi, dijo: “El Procurador Jorge Ramírez ha establecido una cifra de US$ 1,500 millones. En los siguientes días haremos el anuncio de lo que vamos a solicitar como reparación civil” (La República, 25/06/18). El ministro no dijo cuáles eran las obras por las que se estaba exigiendo la reparación civil.

Hay varios temas. Uno son las obras en las que Odebrecht ha aceptado corrupción, las cuatro ya mencionadas. Allí no están ni el Gasoducto Sur Peruano, ni Chacas ni Olmos. Dicho esto, en declaraciones desde Brasil en marzo Barata dijo: “Tuvimos 76 proyectos en Perú. De esos hubo ocho proyectos en los que hubo problemas de corrupción. O sea que en 68 proyectos no hubo problemas de corrupción (“Jorge Barata: Nadie conocía como yo”, IDL Reporteros, 8/3/2018).

Lamentablemente, Barata no dijo cuáles son las cuatro obras adicionales. Y, claro, no se descarta que haya habido otras que no menciona.

El segundo tema clave es la colaboración eficaz a la que quieren acceder Barata y otros funcionarios. Aquí vienen problemas muy serios que pueden acabar con la lucha anticorrupción. Dice Avelino Guillén: “Ha surgido un entrampamiento. La Fiscalía quiere que Barata y los ejecutivos de Odebrecht brinden toda la información, pero éstos exigen que antes se firme un acuerdo de no incriminación por todo lo que van a decir y la Fiscalía no acepta esta situación” (La República, 3/7/2018).

Duberlí Rodríguez, Presidente del Poder Judicial, dice: “Es perjudicial que no haya culminado el proceso de colaboración eficaz para obtener información de colaboradores que, a su vez, esperan ser recompensados. Si no le ofrecen ningún beneficio, resulta lógico que no van a querer colaborar y se va a cerrar a la posibilidad de conocer la verdad” (ídem).

Para algunos, los colaboradores eficaces deberían hablar y, a la vez, ser procesados por los delitos cometidos. ¿Una posición purista? El problema es que si no colaboran no se sabrá quiénes son los corruptos. Una segunda lectura podría ser: los que quieren la impunidad se escudan detrás de los puristas.

Finalmente, tenemos las divergencias entre fiscales y procuradores. Dice Ronald Gamarra: “cada uno de ellos tiene una agenda propia, que colisiona entre sí” (ídem). Lo que lleva a pensar a la Machiavello: los cada vez mayores montos de reparación civil de la Procuraduría tienen una agenda encubierta: ponerle la valla tan alta a Odebrecht (“no obtendrás un centavo de ninguna de las obras”) para que no haga declaración alguna.

Dice Guillén que “está en peligro la estrategia global del Ministerio Público”. Primero habría que definirla y aplicarla. Si no hay una estrategia común, la lucha contra la corrupción seguirá en cuidados intensivos. Y el pronóstico es malo, a juzgar por la “buena suerte” de las consorciadas, cuyos negocios van viento en popa y dicen que “lo peor ya pasó”. Si “nadie” puede arreglar esto, la lucha contra la corrupción será tarea del próximo gobierno.