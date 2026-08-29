Bajo amenaza y abandonados, por Mesías Guevara

Estamos bajo amenaza por diversas adversidades, con distinta magnitud e intensidad, y nos golpean de manera simultánea, mostrando la fragilidad de un gobierno que parece no tener rumbo.

Por un lado, está la llegada del Niño, que provocará desbordes, lluvias torrenciales y devastará la agricultura, lo que elevará los precios de los alimentos. Está la posible presencia de un terremoto de gran magnitud y la ausencia de políticas preventivas que nos dejan en una situación de gran vulnerabilidad.

A ellos se suma la violencia criminal que se ha instalado a través de la extorsión, convertida en un nuevo impuesto a los comerciantes, transportistas y ciudadanos comunes que pagan por el derecho a vivir o a trabajar. Esta amenaza se materializa en el sicariato, que a sangre fría cobra vidas inocentes en las calles y en los buses. El gobierno ha sido superado por la audacia del crimen organizado.

En el ámbito económico, la amenaza está en el incremento del precio del combustible, que encarece el transporte y la canasta básica, y aviva la conflictividad social, incrementada por la acumulación de injusticias, necesidades insatisfechas y promesas incumplidas.

Ante esta situación, lo más grave es la falta de respuesta del gobierno, por lo que los ciudadanos nos sentimos absolutamente abandonados. No vemos un plan de contingencia real, no hay diálogo efectivo, no hay seguridad ni estabilidad. A través de sus mensajes y gestos, la presidenta Fujimori nos muestra una administración a la deriva, sin la capacidad de gestión que la situación actual exige.

La sensación que se tiene es de orfandad absoluta. Mientras la delincuencia, el desastre natural y la crisis económica nos golpean, el gobierno permanece inerte. Queda en nosotros, los ciudadanos, la resiliencia y la organización comunal para sortear las amenazas con respuestas claras, hechos concretos y liderazgo férreo.



