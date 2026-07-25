Auge y conflictos de la IA, por Mesías Guevara

El avance de la inteligencia artificial está impulsando la construcción de centros de datos. En Estados Unidos hay más de 4.000 y 3.000 en proyecto. En América Latina, hay 5% de los centros globales; Brasil, México y Chile se han convertido en polos estratégicos, y Argentina ha anunciado la llegada de centros de OpenAI a la Patagonia. Sin embargo, este boom tecnológico esconde un alto costo social y ambiental del que poco se habla.

El principal problema es el consumo voraz de agua, electricidad y uso de terrenos. Un solo centro de hiperescala puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, equivalente al consumo de una ciudad de 50.000 habitantes. Hoy, los data centers consumen entre el 1,5% y 2% de la electricidad mundial, y se estima que para 2030 esta demanda se duplicará.

En México, Querétaro es el estado con más centros de hiperescala, ya enfrentaba estrés hídrico, y ahora comunidades denuncian cortes de agua más frecuentes y apagones prolongados. A esto se suma la transformación del territorio, donde zonas rurales y populares son desplazadas por estas infraestructuras.

En EE. UU., hay un descontento por los subsidios corporativos, el secretismo de los contratos y el espejismo del desarrollo económico. Mientras la Unión Europea tiene normas estrictas, en América Latina, la falta de marcos regulatorios sólidos agrava el problema. Hay un vacío legal que facilita la instalación sin consulta a las comunidades ni evaluación de impacto real.

Se necesitan modelos sostenibles que prioricen energías renovables y una gestión eficiente del agua. Los expertos proponen imponer transparencia total y establecer una planificación que limite la capacidad de agua y energía que cada territorio puede soportar.

En Perú es imperativo que se establezcan estándares ambientales y sociales que garanticen beneficios tanto para la ciudadanía como para los ecosistemas.