Saludar a la bandera es cosa seria, por Mesías Guevara

La bandera peruana es la representación de nuestra nación, un símbolo patrio que veneramos y llevamos con orgullo en lo más profundo de nuestro ser. Encarna la lucha, el anhelo persistente y el esfuerzo colectivo por consolidar una independencia real que los peruanos hemos impulsado desde todos los frentes, desde el lugar en el que a cada uno le ha tocado servir a la patria.

Nuestros héroes ofrendaron sus vidas defendiéndola en los campos de batalla. En las celebraciones de nuestras Fiestas Patrias, la vemos ondear, agitada por el viento y mirando al cielo, señalándonos el camino perpetuo de la libertad y la esperanza. Ante ella, nos reverenciamos. La saludamos con devoción y con un respeto que nace de la conciencia de su profundo significado.

Sin embargo, en nuestro país se ha arraigado una contradicción que mancha este acto sagrado. Cuando un acto o una promesa no se cumple, de manera errónea y coloquial se dice: "es un saludo a la bandera". Esta frase, aparentemente inocua, entra en una profunda contradicción con la esencia del homenaje que le rendimos. En el fondo, degrada y devalúa el simbolismo de reverencia y honor, reduciéndolo a un simple acto de falsedad o incumplimiento.

Es urgente corregir este despropósito. Por respeto a nuestro máximo símbolo, dejemos de mezclar nuestra mediocridad con el acto cívico que realizamos como ciudadanos. No permitamos que la falta de palabra o la acción fallida se vinculen, ni siquiera lingüísticamente, con el sagrado deber de honrar a la bandera.

Revaloremos nuestro civismo y amor por el Perú comenzando por el lenguaje. Demostremos nuestro respeto no solo con el saludo, sino con hechos concretos. Honremos a la bandera trabajando con honestidad y profesionalismo, contribuyendo desde nuestra trinchera a sacar adelante a nuestra amada patria. Que nuestro respeto se mida por el compromiso con la verdad y con el trabajo bien hecho, únicos cimientos sobre los cuales se puede construir una nación justa, libre, solidaria y soberana.

