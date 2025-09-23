Un Perú para todos, por Mesías Guevara

La fractura social es el mayor desafío del Perú, superando incluso las barreras geográficas. Esta profunda división separa a los peruanos en realidades muy disimiles, generando haya una constante conflictividad.

La grieta se evidencia en múltiples formas: una brecha cultural y académica, acceso desigual a salud y educación, falta de empleo digno para los jóvenes, discriminación salarial hacia la mujer, y flagelos como la anemia y la desnutrición infantil. A esto se suma el analfabetismo que afecta dramáticamente a la mujer rural y la exclusión de los pueblos originarios, cuyos saberes y lenguas no son reconocidos y muchas veces discriminados.

Esta exclusión ha creado la coexistencia de tres Perú: el formal, el informal y el ilegal. La mayoría, relegada por el primero, ha tenido que forjar su destino en la economía informal con enorme esfuerzo, quienes lejos de recibir apoyo, este sector es frecuentemente perseguido por un Estado cuyas leyes y normas, en lugar de consolidar la confianza, la erosionan.

El Perú formal, representados por el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial, es visto por la mayoría como una minoría desconectada de la población, lo que explica sus altos niveles de desaprobación, nunca visto. La ciudadanía no solo los desaprueba, sino que cuestiona severamente su autoridad moral, porque sin ningún reparo no solo engendra el Perú ilegal, sino que la sostiene con leyes que amparan la criminalidad.

Frente a este escenario, es urgente que la mayoría le dispute y le gane el poder a esa minoría, para que lidere la construcción de un Estado justo, solidario y seguro. La oportunidad se presenta en la cita electoral del 2026, donde el pueblo de manera soberana debe elegir representantes que lleven su voz con legitimidad al gobierno y de manera especial al Congreso, que promueva el diálogo con todas las voces y fomente la inclusión económica y social. Es tiempo de que todos construyamos, un Perú para Todos.