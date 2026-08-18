Gobierno debe presentar plan para mitigar El Niño

El domingo por la noche, mientras Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores sufrían inundaciones que dejaron a 56 familias sin hogar y colapsaban sistemas de drenaje con medio siglo de antigüedad, la presidenta Keiko Fujimori transmitía un live por redes sociales. Eso ya dice algo. Pero lo que genera mayor inquietud es lo que ocurrió después.

El titular del MEF, Elmer Cuba, declaró que no había razón para exagerar por un poco de agua hasta la rodilla y comparó la situación del Perú con la de países europeos, como si los vecinos de Villa El Salvador que perdieron sus enseres vivieran en circunstancias similares a las de una ciudad con infraestructura de drenaje moderna. Horas después, Mauricio Arnillas, a cargo del sector Vivienda, fue al campo, supervisó los daños y decretó la emergencia del distrito, anunciando obras para el bypass, entre otras medidas. En pocas palabras, dos integrantes del mismo gabinete, dos lecturas opuestas de la misma realidad. Y la mandataria visitó la zona y afirmó que el Estado carece de preparación y que la situación será catastrófica. Al respecto, los peruanos no saben si se trata de una advertencia o del reconocimiento de sus propias limitaciones.

Este diario alertó desde hace varios meses que el país enfrenta un doble fenómeno simultáneo, actualmeto con probabilidad del 81% de intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre. Las inundaciones del domingo llegaron por precipitaciones invernales sobre infraestructura abandonada durante décadas. Lo que se avecina entre setiembre y diciembre será, sin duda, de mayor magnitud y afectará territorios con menor capacidad de respuesta que la capital.

El Ejecutivo tiene la oportunidad de demostrar que extrajo lecciones de lo ocurrido. Para ello, es urgente que presente a la ciudadanía un programa de mitigación concreto, con intervenciones identificadas, presupuesto y cronograma. Ese es el paso que corresponde ahora. Los habitantes de Villa El Salvador, VMT, Loreto, Ucayali y todas las zonas en riesgo merecen un documento que puedan consultar, monitorear y exigir que se ejecute. La ventana para prepararse se estrecha cada semana y la credibilidad del Ejecutivo no empieza con una transmisión sin interlocución por TikTok. Empieza por hablarle a la población con coherencia y comprensión de sus reales afectaciones.