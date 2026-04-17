El Papa redefine el debate global sobre guerra y poder

La intervención en la opinión pública del obispo de Roma, nacido en los Estados Unidos, instala un giro en la conversación internacional y coloca en el centro la responsabilidad política en el uso de la fuerza y en la toma de decisiones que afectan la vida.

Frente a los mensajes del mandatario estadounidense, basados en confrontación y amenazas militares, el pontífice introduce un criterio desde la ética del poder. Su pronunciamiento desplaza la discusión desde la lógica de la amenaza hacia la exigencia de preservación de la paz y la vida humana. De un lado aparece una política fundada en imposición; del otro, una concepción que vincula autoridad con cuidado de la vida y con convivencia.

León XIV, desde Caemerún donde realiza una gira apostólica, fija además un límite en el uso de la religión dentro del discurso público. En un escenario donde ciertos políticos recurren a referencias religiosas para reforzar su narrativa, el Papa afirma que la fe pertenece al ámbito de la dignidad humana y de la convivencia. Con ello, establece un marco para el uso de lo sagrado y evita su empleo arbitrario como recurso de legitimación de la violencia.

En el Perú, esta intervención debiera encontrar eco. Los peruanos han sido testigos del surgimiento de voces que buscan imponer la realidad mediante discurso de prepotencia, como si la palabra bastara para sustituir hechos. Ese registro aparece en tribunas, redes y vocerías que intentan convertir la política en sometimiento. Frente a ello, la formulación papal introduce un contraste: “La guerra divide, la esperanza une. La prepotencia pisotea, el amor levanta. La idolatría ciega, el Dios vivo ilumina”.

Como sostiene el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayán, la confrontación con Trump parece proyectar al pontífice como actor en la discusión internacional. Su intervención introduce un estándar desde la ética y reconfigura la conversación sobre liderazgo y ejercicio responsable y civilizada del poder.

Ese marco debe actuar como referencia para la vida pública. Un líder espiritual católico, formado en el Perú y con trayectoria de servicio entre población en pobreza, establece claves para la acción ciudadana: vínculo entre poder y cuidado, relación entre palabra y verdad, sentido de comunidad frente a lógica de imposición. Esas claves pueden fortalecer a la ciudadanía frente a la polarización para contener las bravatas y orientar la exigencia de un lenguaje político que reconozca a los otros como interlocutores.