El campana de Cerrón, por Mirko Lauer

En una frase que lo pinta de cuerpo entero, Josué Gutiérrez advierte que a Vladimir Cerrón como requisitoriado le está permitido ir a votar sin peligro de ser detenido. ¿Por qué lo dice? Parece ser un favor a quien probablemente fue el piloto de su infeliz nombramiento. ¿Pero en ese 11 de abril tenía el prófugo verdaderos deseos de votar?

¿Por qué lo hizo Gutiérrez? ¿Era un dato? Acaso era una forma de enchufarse en las elecciones, y así evitar que los recién llegados lo saquen del puesto a la velocidad de un pollo. El hombre no ha tenido grandes performances, y esta última podría pasar por un gesto de valentía. Sobre todo si Cerrón se presenta a votar en un acto de desafío plus.

Por su parte lo que deseaba Cerrón era reforzar su papel de símbolo, y para eso no le era necesario llegar hasta la urna. Bastaba que su piquichon Gutiérrez le recordara al país su existencia, como el prófugo al que varios gobiernos y autoridades policiales no pudieron o quisieron capturar, en medio de grotescas excusas (la peor: la tecnología). Para eso tuvo que convertirse el huanca en el izquierdista aliado a la derecha, con argumentos leninistas.

La presencia que Cerrón no podía realmente tener, Gutiérrez se la dio. Nos referimos a la presencia del exitoso político electoral, en cuya ausencia solo cabía ganarle a la justicia por knock out, con una norma ad hoc para requisitoriados. Ya no se sabe si Gutiérrez o José María Balcázar son el más amigo de Cerrón.

En medio de la fuga está la derrota. El dueño de Perú Libre no logró salir de la categoría “otros”, un resultado mucho peor que los anteriores, que justificaría una reorganización del partido. Los candidatos ultra han preferido a Pedro Castillo y Antauro Humala. ¿Cerrón se va a pasar los próximos cinco años en la fuga?

Ahora vamos a presenciar la danza de los argumentos truchos. Como que sucesivos gobiernos obligaron a Cerrón a escapar de la justicia, y que esa fuga obligada impidió a FP una victoria en la primera vuelta. Toda esa conspiración cortesía de los caviares, por supuesto, y así sucesivamente, mientras se va enganchando con el siguiente gobierno.