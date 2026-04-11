Trump, dócil instrumento de Netanyahu, por Mirko Lauer

Son varios los países para quienes la tregua Irán-EEUU no tiene sentido si no incluye a Líbano. En cierto modo es un reclamo a que el militarismo de Israel se supedite a los planes de Washington. Frente al vacilante Donald Trump, Benjamín Netanyahu parece decidido a llevar adelante en su periferia una guerra para siempre.

El último martes The New York Times adelantó un fragmento del próximo libro de Jonathan Swan y Maggie Haberman donde resulta evidente que Netanyahu ha sido desde el inicio quien ha empujado a Trump hacia su fallida guerra contra Irán. ¿Cómo lo hace? Diciéndole al estadounidense exactamente lo que este desea escuchar.

Este acatamiento de Trump a Tel Aviv debilita a Europa y parte de Asia, y en general afecta a todos los países sin petróleo (como Perú, que lo compra). Los muertos y los peligros se están multiplicando por todo el Medio Oriente, al son de los fúnebres discursos de Trump, al que aterra perder la elección parlamentaria de noviembre próximo.

Las opiniones anti-Trump en su país son cada vez más fuertes: le dicen que sus afanes bélicos vienen siendo inútiles, y hasta contraproducentes; plantean que Trump ya ha perdido la guerra contra Irán; incluso algunos empiezan a pedir que sea retirado de la presidencia. Mientras tanto, Netanyahu es más militarista y localmente popular que nunca.

Para demostrar quién corta el jamón en el conflicto del Medio Oriente, Israel ha lanzado anteayer un ataque de envergadura contra Líbano, justo cuando debía despegar una tregua Irán-EEUU en la que ahora pocos creen. Por eso, Australia o Grecia piden que Líbano sea incluido en esta tregua. Es decir, que también Israel suspenda sus hostilidades.

Es cierto que Israel, a diferencia de los EEUU, está peleando por su supervivencia. Pero la situación igual evoca las historias de encuentros entre un emperador idólatra, léase romano, y un rabino colmado de atenciones. Es evidente que a Trump la situación iraní se le está saliendo de las manos. Lo hará aún más si la tregua fracasa.

El mundo entero se está preguntando si hoy Israel es, como desde los años 40, un aliado de occidente, o una potencia regional dedicada a hacer su propio juego. Un juego costoso, si consideramos que en muy poco tiempo Rusia ha duplicado sus ingresos petroleros.



