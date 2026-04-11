Segundo pacto, por Mirko Lauer

Con tantos candidatos de derecha en posiciones expectantes debemos pensar que veremos una alianza en ese sector para la segunda vuelta. Pero quizás eso no es tan cierto. Se unieron en el actual Congreso para mantener acogotado al Ejecutivo, pero no lograron hacerlo para la elección del 2021. Rafael López Aliaga se portó como un verdadero enemigo de Keiko Fujimori. Lo sigue haciendo.

La candidata le planteó un entendimiento a López Aliaga, pero este lo rechazó. En ese momento él pensó que tenía reales posibilidades de ganar. Ahora lo sigue creyendo. Con lo cual quien gane, este domingo o en junio próximo, tendrá que vivir con una oposición de derecha. Una situación que antes era especialidad exclusiva de una izquierda atomizada.

Pero si la teoría del antifujimorismo potencia tiene algún asidero, entonces Fujimori necesita llegar a algunos acuerdos desde muy temprano. No necesariamente solo con la derecha, pues para Fuerza Popular el que tiene que ser neutralizado es López Aliaga. El paso de Fuerza Popular a la segunda vuelta parece seguro, no así su triunfo en la segunda.

¿Cómo funcionan esos acuerdos? Depende del socio. En algunos casos la moneda es el fajín ministerial. En otros es la luz verde a obras y contratos. Los actuales planes de gobierno son un buen plano para seguir esas futuras conversaciones. La otra moneda importante es el voto parlamentario, ahora sobre todo el senatorial.

Vemos, pues, que la idea de que se vota por un solo candidato presidencial es bastante básica. No solo están los vicepresidentes, personajes que se acaba de descubrir. También están todos los que han participado en la marcha hacia la victoria. Son partidos, financiadores, acopiadores de votos, y hasta celosos guardianes de secretos dañinos.

Volviendo a López Aliaga, lo imaginamos como el satanás A y B de la derecha, por su posición extrema y su perfil personal. Es obvio que va a cuestionar el triunfo de cualquier otro derechista, y en cierto modo lo está haciendo desde ahora, al echar lodo sobre el proceso electoral. En cambio Perú Libre ya debe estar alistando su nuevo pacto con la derecha, aunque la inscripción se le va a fugar.

¿Qué piensa José María Balcázar de todas estas cosas? Quizás pensó que nunca llegarían. Pero ya están tocando la puerta. ¿Por qué ha pasmado el proyecto minero Tía María?