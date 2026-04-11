Siguiente gobierno: heredarás el viento, por Mirko Lauer

Lo que le toca al gobierno que comienza en agosto no es una pizarra en blanco. Muchos de los problemas 2026-2027 vienen de fuera, pero no todos. Algunos ya están aquí, como las inundaciones norteñas del super Niño o la racha criminal por todas partes. Algunos todavía se dejarán sentir más, como los precios del crudo o la presión de José Antonio Kast en el tema de la expulsión de migrantes vía Perú.

Casi todos son asuntos que se van a enredar con la economía, si no lo están ya. El Niño y los precios de los combustibles están produciendo un efecto inflacionario desde ahora, y para agosto próximo eso va a entrar a velocidad de crucero. Además, a este Congreso le quedan 4 meses de seguir pisando el acelerador del gasto fiscal.

Lo más ofrecido en la campaña ha sido la lucha contra el crimen. Pero adviértase que este ha sido un enorme fracaso del Estado peruano, prácticamente sin el menor avance en años. La fórmula mágica siempre ha sido rotar a los altos mandos policiales o movilizar militares, y eso no ha tenido el menor efecto.

Es de temer que para agosto el daño en la caja fiscal ya estará hecho. El ritmo del gasto anticonstitucional no da señales de amortiguarse. Al contrario, una izquierda derrotada intentará compensarlo poniendo dinero de los contribuyentes en los bolsillos populares o en las arcas de Petroperú, una tentación de José María Balcázar.

La tarea urgente del nuevo Ejecutivo va a ser llegar a alguna forma de acuerdo con los votos del Senado que le permita gobernar. Cómo van las encuestas hoy, habrá allí una cierta mayoría de derecha, lo cual podría facilitar las cosas, hasta cierto grado. Por ejemplo, eso permitiría un cierto grado de ajuste.

Parecía que el problema del corredor para expulsar migrantes por Perú iba a desaparecer luego de las elecciones chilenas. Pero no. Kast sigue aferrado a su exitosa promesa de campaña y, además, está construyendo la gran muralla chilena. El Perú ha comenzado a construir la suya, pero eso no puede llevar a buen destino.

Nótese que ninguno de los problemas que acechan es de rápida solución. Al revés, son del tipo que solo puede empeorar y donde un problema agrava al de al lado. Los gastos del Congreso han hecho al super Niño más grave y al peligro económico más serio. Nada de esto se discutió en los debates.