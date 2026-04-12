Mañana hablamos, por Mirko Lauer



Hoy por fin va a votar, o no va a hacerlo. Durante largas semanas se le ha insistido en la importancia de votar, y en los peligros de no hacerlo. En las encuestas ha podido ver cómo la opinión de sus conciudadanos ha ido cambiando, y sentir cómo y porqué ha ido cambiando la suya. Con tantos candidatos disponibles decidirse no es fácil, y todavía le quedan unos minutos.

Las encuestas han estado prohibidas toda esta semana, pero su celular se ha encargado de sacarle la vuelta a esa ley. Lo que ha visto allí no ha dejado de sorprenderlo, con candidatos que han saltado de la nada hasta los bordes del triunfo, para luego caer en el camino inverso. Menos mal que no decidió temprano, pues ahora estaría decepcionado, acudiendo a votar por un perdedor.

Las encuestas han funcionado como una suerte de amago de elección. Lo cual sería comprensible si no hubiera tantas oscilaciones en el ánimo del electorado. Un candidato que peleaba el primer puesto ayer sábado terminó en los celulares camino del cuarto puesto. ¿Cuáles han sido sus relaciones políticas con él? ¿Alguna vez lo siguió? ¿Lo hace todavía?

Más bien parece, juzgando por el movimiento de las opiniones, que usted está siguiendo a alguien que no le interesaba al inicio de la campaña. Fue una decisión fuerte, pasar de un candidato establecido y con posibilidades, a uno que se lo estaba jugando todo en la ruleta de los votos. Tal vez una imagen de su propia relación con la política.

En cualquier caso, usted ya va camino del local de votación, o ya espera en alguna cola, o se tortura en casa, preguntándose si no ha malogrado toda la hoja de votación. Los rumores sobre ganadores y perdedores ahora están más fuertes que nunca, esperando ser confirmados o desmentidos al final de la jornada. Quizás lo que usted quiere es dormir.

La segunda división de la competencia de hoy es lo parlamentario. Pero toda esa pedagogía sobre cómo votar le sugiere que ese es un juego peligroso. Por ayudar a dos puede afectar a cinco. No va a haber muchos votos por senadores y diputados. ¿Piensa arriesgar el suyo? No nos parece. Mejor presidente en mano que senador volando. Mañana hablamos.



