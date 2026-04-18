Cuatro psiquiatras para Trump, por Mirko Lauer

Es un escenario que conocemos bien en el Perú. El presidente de la República comete actos inaceptables que sugieren la necesidad de retirarlo del cargo. Donald Trump ha empezado a entrar en esa situación. Los republicanos temen que su presencia lleve a la derrota del partido en noviembre. Los demócratas no lo quieren de plano.

Jamelle Bouie, columnista de The New York Times, resume la cuestión en tres puntos: amenazar con liquidar la milenaria cultura persa de Irán, el ataque directo al papa León XIV, y la mala broma de disfrazarse de Jesús. La idea detrás de estos actos es que Trump está perdiendo el juicio, en el sentido clínico de la expresión.

The Guardian informa que los demócratas de la cámara baja 'han propuesto crear una comisión que actuaría con JD Vance para sacar a Trump del cargo en virtud de la Enmienda 25, si llegaran a determinar que ya no está en capacidad para ocuparlo'. Los argumentos son más o menos los mismos que los de Bouie, y a ellos se añade la edad de Trump, setenta y nueve años.

¿Qué futuro tiene esta iniciativa respaldada por 50 diputados del Partido Demócrata? El comité para pasar la antorcha al vicepresidente Vance incorporaría a cuatro médicos generales y a cuatro psiquiatras. En total serían 17 personas independientes del gobierno. Sin embargo, el Partido Republicano tiene mayoría en la cámara baja.

Trump parece harto protegido por sus votos parlamentarios, pero sus dislates aparecen cada vez más espectaculares, y su mano cada vez menos firme. Sus inopinados avances y retrocesos le han ganado el apodo de TACO, siglas en inglés para 'Trump siempre acaba echándose atrás'. Hábito nefasto en confrontaciones como las que promueve Trump.

Es un hecho que Trump se parece cada día más a esos emperadores romanos célebres por una conducta personal al filo de la demencia, o más. Tiberio, Calígula, Nerón, Cómodo, y Heliogábalo. De todos ellos Calígula le declaró la guerra al mar. El republicano todavía no ha llegado allí, pero está avanzando hacia la irracionalidad.

Quizás escuchemos algunas cosas espectaculares ahora que Carlos III, rey de Gran Bretaña, y la reina Camila, visiten Washington y Nueva York a fin de mes. La reunión con Trump va a ser privada, pero el anfitrión no se va a privar de decir algo para los libros de la petite histoire. Los demócratas estarán atentos.