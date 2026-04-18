Muy pronto: portaviones gringos en el Vaticano, por Mirko Lauer

El choque de Donald Trump con León XIV se veía venir. No solo por el conflicto en torno a los ataques militares de Trump cuestionados por el papa, sino porque el presidente de los EE UU quiere actuar en el papel de líder religioso, y que no le echen sombra. Llevó su campaña electoral con una biblia en la mano, y hoy se considera un cristiano no denominacional, salido de una familia protestante.

El líder religioso que se imagina Trump es además monárquico en plena democracia, y en esto parecen haber intensos celos frente a un pontífice cuyo cargo trae consigo, de dos milenios atrás, todo el estilo de un rey de los fieles católicos. Un rey que además se está oponiendo abiertamente a las políticas belicistas de Trump.

Como ha dicho Pasquale Annicchino, a pesar de que mantiene una relación casi mesiánica con la parte más conservadora de sus seguidores, Trump no comprende qué es la Iglesia Católica, y solo puede ver a León XIV como un rival en la competencia por la importancia mundial. Algo que en cierto modo lo invita a proponer una guerra de declaraciones.

Con lo cual el presidente está entrando a terrenos peligrosos. Una parte importante del electorado de los EEUU está formada por católicos (su vicepresidente Vance es uno de ellos). Hay muchos países para los que el Vaticano es un referente de peso en las relaciones internacionales, en los cuales la voz del papa tiene mucho peso.

Los especialistas en el tema opinan que en esta trifulca Trump ha debido pedirle disculpas a León XIV hace ya buen tiempo. Pero Trump ha insistido en su posición, y además se ha retratado como un Jesús en auxilio de un doliente (¿Epstein?). Luego dijo que la idea solo era aparecer como un médico, pero eso no se lo ha creído nadie. Puede poner el cuadro en el salón de baile que planea en la Casa Blanca.

Mientras tanto el papa sigue viajando por el mundo en su cruzada contra las guerras, y ahora en particular la que llevan adelante EEUU e Israel contra Irán, e Israel contra los palestinos. Acusar al Vaticano de no entender la política internacional es una de las maneras de hacer el ridículo, sobre todo si Trump viene perdiendo sus guerras.