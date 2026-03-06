Un misilazo en la cabeza, por Mirko Lauer

Hubo un tiempo en que los gobernantes asumían el riesgo de ir al frente en el campo de batalla; era parte de su importancia. El avance de la tecnología produjo un par de cambios claves: aparecieron los especialistas en la lucha sobre el terreno, y los jefes máximos pudieron conducir las batallas desde una distancia segura.

Misiles y drones han empezado a cambiar las cosas. Cada vez más políticos con puestos prominentes están muriendo en la seguridad de sus viviendas y oficinas. Un armamento muy sofisticado está liquidando físicamente a la plana mayor del enemigo, no importa dónde se encuentre. El ayatolá Jamenei es solo el más reciente, no el primero ni el último.

En consecuencia, el temor a ser blanco de un ataque desde el aire, a veces junto con la familia, se ha vuelto parte del conflicto bélico. Que la cúpula político-militar no sea intocable desmoraliza a la población atacada (cuando efectivamente lo hace) y, sobre todo, afecta la cadena de mando que permite las decisiones en una guerra.

Lo que hemos visto en Venezuela con Nicolás Maduro es una versión suave de lo que venimos comentando. Mucho tiene que estar influyendo que el resto de la plana mayor chavista haya entendido que está esencialmente indefensa frente a los operativos del Comando Sur de los EE. UU. y la CIA. También en Cuba eso debe estar siendo parte de la negociación.

El dictador derrocado que huye a disfrutar de sus robos en otra parte ya es cosa del pasado. Ahora sus opciones están entre recibir un misilazo en la cabeza o pasar a incorporarse al personal de las nuevas potencias militares. Mientras tanto, el Washington de Trump se la pasa haciendo ofertas (deals) por todas partes del globo terráqueo.

Así, si en la antigüedad la muerte del N.° 1 producía un desbande de la tropa, hoy eso solo es un anuncio para que sus allegados se pongan mosca. Las fotos de los sucesores de Jamenei desde anoche adornan las pantallas de todo el mundo. La consigna parece ser “todo menos un cambio de régimen que pueda notarse como tal”. Como en los viejos golpes palaciegos.

También la expresión “A rey muerto, rey puesto” viene cobrando un nuevo significado, y el Medio Oriente es un pionero en esa situación.