¿Se ha abierto un cajón de Pandora?, por Mirko Lauer

No hay discusión sobre que el nuevo presidente que el Congreso le ha fletado al país es pésimo. Lo que se ha empezado a discutir con acrimonia es quién es el responsable de lo sucedido. Los principales polemistas, RN y FP, han venido jugando en pared con todas las posiciones del hemiciclo, y ahora se han chancado los deditos por no poder entenderse.
Fernando Rospigliosi tenía razón cuando decía que retirar a José Jerí equivalía a poner en la presidencia interina a alguien que “guste o no guste”. Conoce a su gente. Sin duda, José María Balcázar no gusta, salvo a los castillistas y a los cerronistas, que lo ayudaron a llegar. Una derecha fuerte no se pudo poner de acuerdo y dejó que otro sector se colara. Ahora hay mutuos reproches.
A Balcázar ya lo conocemos, de una larga picaresca por los vericuetos de lo judicial. Saltó a la fama cuando se declaró partidario del matrimonio infantil, opinión que figuró esta madrugada en primera plana de El País de Madrid. A sus 83 años, el hombre parece estar algo cucú, como cuando nos informa que “No es difícil gobernar un país”. Que es lo mismo que pensaban Castillo o Jerí.
Pero hay una fibra de sensatez. Sus temas, declara, serán cuidar el proceso electoral, proteger la marcha económica, combatir la inseguridad y evitar las peleas entre sectores políticos. No indultará a Pedro Castillo, puesto que sigue siendo juzgado. Sobre Vladimir Cerrón, formalmente su jefe de partido e interlocutor en plena fuga, todavía no hemos oído nada.
Pero Cerrón ya ha empezado a darle públicas instrucciones al nuevo presidente, como intentó hacerlo sin éxito con los dos anteriores. Si no es escuchado, pasará a las acusaciones y seguirá igual de prófugo. Quizás la verdadera relación se verá en el nuevo gabinete, una especialidad de la cúpula de Perú Libre, cuna de ministros truchos.
La acusación de Keiko Fujimori a Rafael López Aliaga es fuerte: ha entregado al Perú a la extrema izquierda. En efecto, algo feo ha hecho el tal Porky, pero Balcázar no parece estar ubicado muy a la izquierda. Sus primeras declaraciones son de una extrema moderación. No quiere ser censurado también él a la primera de bastos. Podría darse.
