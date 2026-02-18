El embajador del miedo, por Mirko Lauer

Para Bernie Navarro no vale eso de que un embajador no debe inmiscuirse en la política interna del país que lo acoge. No ha tenido empacho en declarar que José Jerí debe quedarse, luego de haber dicho que no entrará a temas de nuestra política interna. Con lo cual la votación del Congreso también es sobre él.

Como acaba de demostrar, Navarro no es un diplomático. Lo suyo es el negocio de los bienes raíces en Florida, y ha sido despachado al Perú a replicar el estilo prepotente de Donald Trump y Marco Rubio frente a América Latina y lo latino en general. El embajador lo replica bien, pero no lo está adecuando a la actual situación peruana.

Por lo pronto ha querido alargar la vida a un presidente peruano prochino. Pero al mismo tiempo acusa a Jerí de abdicar de la soberanía peruana en beneficio de una empresa china. También denuncia que la flota pesquera china nos va a dejar sin ceviche, y condenándonos a prepararlo con carne molida de hamburguesa. Sombría idea.

El trato es más o menos el que está recibiendo Venezuela: una presidencia deleznable, una república en peligro de caer en manos de una potencia oriental, una comunidad política muy necesitada de consejos desde los EE. UU. De más está decir que un embajador tan expresivo no se privará de tomar partido en las próximas elecciones.

Navarro ha declarado que en las relaciones bilaterales con su país “Todo está sobre la mesa”. La frase da la sensación de que todo puede suceder. Por lo pronto la empresa Cosco, de Chancay, está emitiendo comunicados en los que se siente bastante agraviada. Una pelea Beijing-Washington en suelo peruano no nos conviene desde ningún punto de vista.

Lo que sí nos convendría es que las dos superpotencias trabajaran juntas aquí. Las cifras de inversión y comercio nos muestran que así ha sido. El romance del trumpismo con la idea de hegemonía mundial es una mala noticia, y no solo para nosotros. Es la otra cara de la ridícula persecución del premio Nobel de la Paz por parte de Trump.

Navarro ha anunciado nuevas inversiones portuarias de los EE. UU., país con el que compartimos la costa del Océano Pacífico. Eso y el aumento del intercambio comercial son el lenguaje en que el embajador debería expresarse.