Fotocheck político de febrero, por Mirko Lauer

Vladimir Cerrón. Vir contradictorius. Dice que está en el Perú, pero Fernando Rospigliosi dice que está en Cuba. Dice que no es un prófugo (más bien “no habido”), pero la justicia dice que sí. Convencido de un buen resultado electoral, que no auguran las encuestas, que lo tienen al filo de “otros”. Ataca a Alfonso López-Chau por ser “caviar” (pensamiento Aldo Mariátegui).

Keiko Fujimori. ¿Dónde están los votos que le faltan? Ha entrado en una fase más locuaz de su campaña, con opiniones fuertes sobre temas actuales. Pero aún no encuentra el truquito para mejorar ese 9%. No ha aceptado dejar caer a Jerí, pues no parece creer que ayudar a sostenerlo está afectando su candidatura. No aparecen figuras de impacto en sus listas parlamentarias.

José Jerí. Vertiginosa subida de la desaprobación, y da la impresión de que él mismo está promoviendo esa forma de notoriedad. Su mix de burócrata dedicado a visitar y juerguero clandestino todavía puede dar algunas sorpresas. Somos Perú no ha entendido que la relación con ese correligionario en el máximo cargo es electoralmente tóxica, como muestran las encuestas.

Rafael López Aliaga. Hay suficientes votos sueltos como para que pierda su primer puesto. ¿Qué está diciéndole al electorado? En verdad, no mucho. Son los fanáticos religiosos y otros extremistas estándar que lo circundan quienes están trazando el perfil de lo que sería su gobierno, más allá de cualquier plan de gobierno que él pueda presentar. Evita toda mención al tema municipal.

Alfonso López-Chau. Es el candidato ideal para soportar ataques desde izquierda y derecha. Por su posición en el centro y por su ubicación, a dos (quizás tres) pasos de la segunda vuelta. Pero es una campaña a la que le falta plata, como a tantas. ¿Lo ayudaría un retiro de las candidaturas de izquierda, o más la de Carlos Álvarez?

Denisse Miralles. Carrera contra el tiempo ante el peligro de un saqueo de último minuto a las arcas del Estado. Tratando de parar la bola de nieve en el gasto fiscal. El MEF, a su cargo, está bajo más presión de lo que parece. Ella ha tenido que salir a enfrentar las inconstitucionales iniciativas de gasto del Congreso, y eso implica reclamar al TC.