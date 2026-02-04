López-Chau, ¿la carta de izquierda?, por Mirko Lauer

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...
En estos días, lo más interesante en la izquierda es el cuarto o quinto lugar que está manteniendo en varias encuestas Alfonso López-Chau, candidato de Ahora Nación. Es una cifra que no supera mucho el 4 % (aunque hay 4,6 % en Datum), pero que lo ubica en el cómodo grupo de los primeros. No hay otro candidato presidencial de izquierda que se le acerque.
¿Cómo llegó allí López-Chau? El exrector de la UNI, en otros tiempos conocido por su planteamiento de un “haya-mariateguismo”, llamó la atención de la izquierda de estos días cuando dejó entrar a su universidad a los jóvenes estudiantes de provincias que habían marchado a Lima en protesta por los muertos de Dina Boluarte.
En cambio, Jerí Ramón, la controvertida rectora de la UNMSM, llamó a la policía para desalojar de su universidad a los estudiantes de provincias. A López-Chau, el gesto lo instaló en el afecto de una red de comunidades universitarias en el interior del país, sobre todo en el electoralmente importante sur andino.
Sin embargo, López-Chau todavía parece estar lejos de la segunda vuelta. El electorado de izquierda está fragmentado entre varias agrupaciones cuyos candidatos (salvo López-Chau) no van a ninguna parte. Solo Ahora Nación da la impresión de poder saltar la valla y evitar la desaparición en el JNE. Sobre todo si él cosecha los votos que no se quedarán en la izquierda.
Ayuda mucho a López-Chau que el gran cuco castillista se haya desinflado antes de que comience la campaña. Los personajes vinculados a Pedro Castillo en diversos momentos han infectado de muerte diversas candidaturas. Una víctima de esto es Ronaldo Atencio, exabogado de Castillo y ahora socio de Verónika Mendoza, la cual, al principio del 2021, llenó los corrales de Castillo.
Pero la cuestión con López-Chau no es ganarle al resto de la izquierda, algo que ya parece haber logrado, sino las posibilidades de sumar a su cifra votos no izquierdistas y así hacerse un lugar en la segunda vuelta. Aunque la dupla López Aliaga-Fujimori parece una barrera bastante fuerte para Ahora Nación.
Una encuesta específicamente dedicada a las regiones del sur andino nos podría dar algunas luces adelantadas sobre algunos de estos temas. Entre ellos: ¿cuántas agrupaciones de izquierda, real o bamba, van a sobrevivir estas elecciones? ¿Los malos recibimientos a candidatos de derecha en Cusco o Puno significan algo?
