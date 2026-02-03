Un voto consciente contra la dispersión electoral

El proceso electoral en curso se desarrolla bajo un diseño institucional que responde a una emboscada construida desde el Legislativo a lo largo del último quinquenio. En ese periodo, el ejercicio del poder parlamentario dio lugar a decisiones que afectaron la institucionalidad y el equilibrio entre poderes, como aprobar, en contra de los resultados del referéndum del 2018, el retorno a la bicameralidad. Por ello, las normas vigentes expresan una intervención política orientada a la atomización de la preferencia ciudadana y a la conservación de posiciones de influencia dentro del sistema representativo.

No son pocos los especialistas electorales que advierten que esta configuración electoral produce fragmentación y ella, desorientación. Por un lado, la supresión de mecanismos de selección interna. Por otro, la restitución del voto preferencial y la ampliación de la papeleta trasladan al cuerpo electoral la tarea de ordenar una oferta partidaria que corresponde al marco normativo.

En este escenario, la ciudadanía adquiere una función decisiva. Así, la permanencia parlamentaria se define por dos criterios para pasar la valla. En ese sentido, será determinante alcanzar el 5 % de los sufragios válidos al Congreso a nivel nacional o lograr el 5 % de los escaños en alguna de las cámaras legislativas, es decir, un mínimo de tres senadores o siete diputados.

De este modo, la decisión informada del electorado permitirá utilizar estas reglas como un instrumento de la recuperación del orden democrático. Esto es, la canalización del respaldo ciudadano hacia organizaciones políticas con propuestas, apego a la legalidad y vocación de representación que facilite la salida del espacio parlamentario de las fuerzas que integran el pacto autoritario y que han sostenido esquemas de control político durante los últimos cinco años.

En consecuencia, la fragmentación electoral presenta una vía de superación concreta. Los peruanos deben estar advertidos de que se puede transformar el actual sistema orientado a la dispersión con una definición colectiva.