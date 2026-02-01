El nudo venezolano, ¿está resuelto?, por Mirko Lauer

La situación es complicada. La venezolana Delcy Rodríguez está bajo presión de parte de los recalcitrantes en la plana mayor chavista y, al mismo tiempo, presionada por el Departamento de Estado de Donald Trump. Parece otro caso en que la pita va a romperse por la parte más delgada. En cierto modo se ha regresado a una guerra de amenazas, que no puede ser eterna.

Las del secretario Marco Rubio son amenazas directas: si Rodríguez deja de acatar las órdenes de Washington, le va a suceder lo mismo que a los esposos Maduro. Las amenazas de Rodríguez son unos milímetros más sutiles: declara que el chavismo ya está cansado de recibir órdenes de los EEUU, lo cual implica que puede dejar de acatarlas. La cuestión es si puede.

Al parecer, una importante manzana de la discordia es el pedido de Trump para que Venezuela rompa relaciones con sus principales socios políticos: Rusia, China y Cuba. Al parecer, para Rodríguez y su cúpula eso es demasiado. Pero la flota del Comando Sur sigue estacionada frente a Venezuela, y la CIA ya está operando dentro del país. Tendrán que encontrar una fórmula.

La parte más delgada de la pita ha terminado siendo el sector de los militares y soplones organizados, inflexibles frente al poderío militar estadounidense. No tuvieron cómo reaccionar cuando cayó Maduro. Pueden presionar a Rodríguez y hacerle decir cosas chavistas, pero no detener el proceso político-económico. El crudo sigue saliendo hacia manos de los EEUU, y los presos políticos con cuentagotas.

Cuba está bloqueada por la falta de petróleo, y poco a poco también México le está cerrando el caño. China y Rusia no parecen tener las menores ganas de ir en auxilio de una Caracas chavista derrotada. Beijing ha dado a entender que su principal interés es rescatar, vía Washington, el total de la deuda que le tiene Venezuela, pagadera en barriles.

Los tres sectores (Rodríguez, Rubio, los inflexibles) están dedicados a ganar tiempo antes de hacer su movida. Rubio no puede soportar mucho tiempo una insubordinación que lo debilita. Rodríguez vive en constante peligro de un golpe de palacio. Si el conflicto se vuelve militar, los inflexibles están liquidados. Muchos ya han perdido el puesto.