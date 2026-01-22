Diego García-Sayán: "Prioridades nacionales, se mantienen"

La crisis política actual, alimentada por decisiones erráticas, improvisación y falta de liderazgo del ejecutivo, ha generado incertidumbre y desgaste institucional. Esta situación perjudica la gobernabilidad, la inversión y la confianza ciudadana. Sin embargo, va de la mano de una peligrosa evolución. Que, para algunas personas exageradas o mal informadas, “afecta” las relaciones bilaterales con China. ¡Mucho cuidado!

La “tormentosa” coyuntura actual no debe confundirse con nuestras prioridades estratégicas y diplomáticas al empañarse la conexión con algunos individuos de nacionalidad China. Porque la relación estratégica con China, hoy, sigue siendo esencial para la estabilidad y desarrollo del país. Viento en popa Para mencionar sólo un ejemplo en cuyo desarrollo tuve algo que ver.

Pues como canciller conseguí en Beijing el 2002, en tratos con el entonces canciller Tang de China, la autorización para exportar productos agropecuarios a nuestro gran socio y amigo asiático. Los resultados están a la vista, las exportaciones agropecuarias a China no cesan de crecer desde ese entonces. Son crecientes en volumen.

Este boom agroexportador, impulsó la creación acelerada de empleo. En octubre de 2025, los empleos directos vinculados a exportaciones representaron el 32.7% del total formal en Perú. ¡Record histórico! Que no cayó del cielo sino de políticas e Estado concretas y de una inversión privada vigorizada a partir de ello.

“Boom” agroexportador

El sector agroexportador peruano mantuvo – al cerrar el 2025- una dinámica positiva extraordinaria. Reafi rmando su rol como uno de los principales motores de generación de empresas y valor agregado en la economía nacional. Más de 12 mil millones de exportaciones agropecuarias el 2025.

¡Record histórico! De acuerdo con estimaciones de la consultora Fresh Fruit, a lo largo del 2025 más de 2,680 compañías participaron en el comercio exterior agrícola peruano, casi 100 empresas más que en el 2024. La mayor parte con un destino (abierto el 2002): la República Popular China. Todo, generando gran movimiento económico en el Perú y mucha generación de empleo a diferencia de otros sectores primarios, donde el desempeño está fuertemente depara alimentos saludables: socio clave en comercio, inversión, infraestructura y ciencia.

Fuimos los primeros en América Latina en formalizar vínculos. Firma del Tratado de Tientsin (1874). Es crucial mantener una política de Estado separada de las batallas políticas internas. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe actuar con prudencia y continuidad reafirmando compromisos comerciales y de inversión mediante acuerdos claros: transparencia contractual, cláusulas de transferencia tecnológica y garantías ambientales y laborales.

Todo eso es posible. Defender la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la transparencia interna no está reñido con conservar una relación estratégica con China que impulse desarrollo, respeto mutuo y progreso compartido. terminado por los precios internacionales, el agroexportador peruano mostró hacia el cierre del año una mayor resiliencia, apoyado en la diversifi cación de productos, mercados y tamaños empresariales.

Si bien en varios cultivos persistió cierta presión a la baja en los precios, el volumen exportado y la amplitud de la base exportadora permitieron sostener el crecimiento del sector. En el 2025, Fresh Fruit clasifi có a las empresas agroexportadoras de acuerdo con su valor exportado, lo que permitió realizar un seguimiento más preciso de su desempeño y evolución a lo largo del año. Las exportaciones agrícolas a China se centran en productos de alto valor y de generación de empleo como arándanos, paltas y uvas, que dominan la canasta peruana. China sigue siendo un mercado clave y creciente