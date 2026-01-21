Errar es humano. Perseverar, diabólico

En el caso de José Jerí la censura sería más elegante que la vacancia. El presidente interino censurado sale de la presidencia del Congreso, y a continuación debe dejar también la de la República. El efecto de ambos caminos es el mismo: el fujimorista Fernando Rospigliosi nuevo Presidente interino de la República.

Rospigliosi se ha defendido de ese desenlace desde el primer momento. A diferencia del bisoño Jerí, sabe de antemano que no hay mucho que se pueda hacer en medio de un mix de interinato y campaña electoral. Todo acto suyo sería visto como políticamente sesgado. Mucho más interesante sería llegar a un premierato fuerte si Keiko Fujimori gana en junio.

Si llega a dejar el cargo, Jerí habrá convertido el salto del Congreso a la presidencia en un movimiento intrínsecamente sospechoso. Rospigliosi no quiere recorrer ese camino, temeroso de que eso pudiera afectar las posibilidades de su candidata, que ya está en un incómodo segundo lugar de la intención de voto.

Así, Rospigliosi le pide a Jerí que recapacite y corrija los errores cometidos. ¿Cómo lo haría? Reuniones, camuflaje, versiones truchas, ya no tienen marcha atrás. Quizás la idea es que no repita su conducta, pero hay la impresión de que no tiene otra. Como ha dicho su ministro Ernesto Álvarez, hay aquí un muchachón en plena adolescencia política.

Por supuesto que Jerí quiere llegar corriendo hasta donde los fiscales. Esos procesos van a durar mucho más que el encargo presidencial. Pues su tesis de que fueron errores, que Rospigliosi interesadamente se ha comprado, puede ponerlo a salvo. El problema es que toda su relación con los empresarios es un error y, por contacto, lo es toda su gestión.

Pero los principales candidatos prefieren que Jerí se chupe los ataques y no que su partida enturbie las aguas electorales. Entonces Jerí se va a quedar, y una vez que se convenza de eso, volverá a practicar los mismos errores, como los llama. En otras palabras, un malo conocido. Nos podemos seguir rasgando las vestiduras.

El que podría estar iniciando un recorrido por la cuerda floja es Álvarez de la PCM. La descripción que ha hecho de su jefe pretendió exculparlo, pero terminó mostrándolo como una suerte de indomiciliado político, joven e inexperto, con un éxito vertiginoso que no ha sabido manejar. Es decir un error con patas, avanzando a toda máquina.