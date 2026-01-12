Paran transportistas: ¡a toda máquina!, por Mirko Lauer

La solución del primer ministro frente a los atentados contra el transporte público: acusar a las víctimas. Quienes van a parar el próximo jueves 15 son “malos transportistas”, a pesar de que el paro es para poder seguir prestando su servicio sin padecer asesinatos. ¿El buen transportista? Es el que se deja atacar o matar y mantiene la boca cerrada.

Luego, el infeliz ministro tiene una insinuación: los transportistas que van a la huelga formarían parte de bandas delictivas. Esto ha sido inflado por otros con la sugerencia de que hay extorsionadores entre los miembros del gremio. El buen transportista, debemos entender, se deja asesinar y también calumniar, como si fuera parte de su trabajo.

Otra acusación del ministro es que detrás del paro convocado hay “intereses electorales”. No hay una explicación para esto. Pero viene implícito que tener intereses electorales es una mala cosa, como que el paro, incómodo para tantos trabajadores, va a promover a uno o más candidatos. Sería muy útil tener nombres.

La verdad es que los transportistas de pasajeros ya están hartos. El gobierno de Dina Boluarte simplemente no le hacía caso a sus protestas y sus paros. Ahora, el interino Ernesto Álvarez prácticamente los insulta, pues intuye bien que el paro, en el fondo, es contra él y su gobierno, que no han podido avanzar un centímetro frente al problema.

En lugar de dedicarse a convocar especialistas en el tema, con miras a presentarle una o más propuestas al próximo gobierno, José Jerí dio a entender que empezaría a resolver el asunto de la inseguridad ciudadana en su mandato mismo. Más allá de exhibirse en los contextos carcelarios, no ha hecho nada. Incluso, algunas cosas han empeorado.

No nos sorprendamos ni nos molestemos si los transportistas paran. Ya han cumplido con creces el ciclo de protestas, reclamos y conversaciones en la cumbre, con todos los políticos encumbrados del caso. Pero sucede que el gobierno de Jerí ya se está sintiendo cada vez más libre de compromisos con la ciudadanía.

El tenor de las acusaciones de Álvarez da a entender lo incómodo que se siente el gobierno ante el poderoso llamado de atención que es un paro de tal magnitud. Cuando haya pasado, dirán que en realidad no paró nadie, una vieja treta publicitaria. En cambio, dos hampones capturados siempre son presentados como una enorme banda de criminales.