La sucia escena, ¿Maduro para cuándo?, por Mirko Lauer

¿Regresarán Nicolás Maduro y la Sra. a la presidencia de Venezuela? En su país muchos lo desean, pero nadie lo cree. El trámite judicial de Maduro preso va para largo, y la condena más todavía. Su camino es convertirse en un santón chavista, un poco en la línea del venerado médico venezolano del siglo XIX José Gregorio Hernández.

El pedido de libertad para la pareja fue el primer pronunciamiento del que ya podemos llamar el nuevo gobierno. Nadie pensó que esa solicitud sería atendida, pero el reclamo era la manera de ir cubriendo lo que rápidamente iba a convertirse en una traición. Involuntaria, por cierto, pero no por ello menos efectiva.

Del preso panameño Manuel Antonio Noriega nunca se volvió a saber mucho. Su pena original de 40 años fue siendo reducida de a pocos, pero el militar originalmente vinculado con el cártel de Medellín y activo colaborador de la CIA se pasó la vida al filo de diversas prisiones. Murió de vuelta en Panamá, a los 83 años.

En cuanto a Maduro, la prensa extranjera está haciendo notar que hay poca gente en la calle reclamando su libertad. Probablemente porque quienes movilizaban a esa multitud, mayormente compuesta de empleados públicos, están concentrados en lograr acuerdos con los EE. UU. y entre ellos mismos. La prisión en Nueva York es una batalla que no se va a ganar.

La ausencia de Maduro no solo permite adecuarse a la nueva situación, sino además pone en evidencia lo desesperada que está la cosa. Lenta pero seguramente la cúpula chavista está entrando por el aro del trumpismo. Los reclamos de Marco Rubio suenan duros ahora, pero pronto serán parte de la normalidad posrevolucionaria del país.

¿Se espera que la incautación del petróleo venezolano mejore el nivel de vida del hombre de la calle? El golpe a los Maduro no ha tenido una agenda social, ni los Maduro la tenían en el gobierno. Sus sucesores no están en nada diferente. Como en Cuba, pobreza para toda la eternidad, gestionada por militares sumamente patrióticos.

¿Cuánto demorará la escena en ponerse amarillenta? El trumpismo no va a durar mucho. Ya él mismo está preparándose para una derrota de los republicanos este año, tras la cual él mismo podría ser enjuiciado. Delcy, Diosdado, Padrino irán partiendo, reemplazados por otras formas de relación con Washington. Pero Maduro no va a volver.