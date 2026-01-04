Pronósticos 2026: hay que ser chamán, por Mirko Lauer

El despacho de la agencia Reuters en el primer día del año ha incluido una nota sobre chamanes peruanos emponchados haciendo pronósticos desde una playa al sur de Lima. Se trata de vaticinios directos: este año Donald Trump se enferma, Nicolás Maduro pierde y pasa al exilio, Keiko Fujimori finalmente gana la presidencia del país.

Juan de Dios García, el chamán de Reuters para este año, también predice la paz en Ucrania. Los mejores vaticinios periodísticos son los rotundos, como estos de la agencia de noticias. Con tantas cosas irresueltas y enconadas por todas partes, el año que comienza lo permite. Hasta hay acercándose un cometa que podría resultar una nave llena de peligrosos extraterrestres.

Cabe notar que aquí los pronósticos dependen mucho del mundo exterior. Si el oro empieza a caer (algunos ya lo están anunciando), nuestra moneda seguirá ese mismo camino. Si el pulseo China-EE. UU. se agrava, Torre Tagle y el MEF terminarían machucados por esa tenaza. Hasta ahora no pelean entre sí nuestros principales compradores.

El aporte de Scotiabank a la futurología local sostiene que “las predicciones económicas siempre son más difíciles en los años electorales. Las posibilidades suelen ser dicotómicas (…) Para el 2026 los riesgos y los prejuicios están de ambos lados”. En el fondo se dice que en el Perú la cosa no es tan clara como la ve el chamán García.

El pronóstico depende mucho de quién es el que pronostica. A los bancos no les gusta vaticinar catástrofes, y no lo hacen. Los chamanes necesitan trazar un futuro tan dramático como sus rituales (pisco y plumas de colores). Los que vaticinan desde las redes suelen insistir en la llegada de grandes avances tecnológicos.

Pero la predicción es un terreno disputado. Para el año que viene predicen la Inteligencia Artificial (España campeón mundial FIFA), la vidente ciega Baba Vanga (grandes avances médicos, sobre todo en cáncer), los futuristas profesionales (un mix de economía y geopolítica). Pocos pronosticadores van sobre seguro, y prefieren algo de riesgo.

Desde el oráculo de Delfos hasta aquí, los pronosticadores profesionales tienden a mantenerse ambivalentes, con anuncios que pueden ser interpretados en cualquier sentido. “Perú se alineará con un gran imperio” es una frase que nos puede llevar a cualquier destino. Solo es cosa de decidir cuál es el gran imperio.

