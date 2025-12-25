¿Próximos vientos de cola?, por Kurt Burneo

Si representamos a la economía peruana como un pequeño avión volando en medio de un gran espacio aéreo, como es la economía internacional, con factores meteorológicos exógenos, tales así como la velocidad y direccionamiento de los vientos. Así, hay vientos encontrados que configuran turbulencias, generando movimientos bruscos en el avión, como también hay los llamados vientos de cola, que van en el mismo sentido de la ruta predefinida del avión en su plan de vuelo respectivo. Esto haría que el avión podría llegar adelantado a su destino, y todo esto casi independientemente de lo que normalmente sea la conducción que hace el piloto, el copiloto o el ingeniero de vuelo. Es que ¿las corrientes de aire —léase economía internacional— nos son favorables hoy?

El actual debilitamiento de la economía de EE. UU. se manifiesta, entre otros factores, por la mayor demanda de subsidios de desempleo —que depende de la dinámica económica de las empresas—. Resulta que la información reciente en cuanto a las peticiones de subsidio por desempleo en dicho país, donde estas en la semana anterior alcanzaron un total de 236.000 solicitudes, indicaría una subida de 44.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados por el Departamento de Trabajo, debiéndose esta semana publicar información de este mercado correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Mirando desde el plano de los perceptores de esta prestación, estos sumaron en la última semana de noviembre un total de 1,838 millones, equivalente a un retroceso de 99.000 beneficiarios frente a los 1,937 millones de la semana previa. En el mismo periodo comparable de 2024 se situaron en los 1,873 millones.

Los principales incrementos en el desempleo se dieron en estados como Pensilvania (2.208), Wisconsin (1.092), Nebraska (870), Iowa (605) y Ohio (493). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en California (-19.844), Texas (-7.836), Nueva York (-3.453), Illinois (-2.216) y Florida (-2.185). Esta débil performance del mercado de trabajo, existente desde meses atrás, explica los 3 recortes de tasas de interés de política monetaria en el año.

Las tasas más altas de desempleo —respaldado por ayudas— fueron las de Nueva Jersey y Washington (2,2 %); Massachusetts (1,9 %); Alaska, Connecticut, Nevada, Rhode Island y Puerto Rico (1,8 %); y California y Oregón (1,7 %). Dada esta información, se justificarían los 3 recortes en la tasa de interés de política monetaria en lo que va del año, decidiendo reducir esta en un cuarto de punto por tercera vez consecutiva, a un rango entre 3,5 % y 3,75 %, el nivel más bajo en más de tres años. Se evidenciaría así que el banco central ha priorizado el mercado laboral derivado de la actividad económica, y por ello el presidente de la FED, Powell, señalaba que una importante razón tras el recorte es que las condiciones de la actividad económica podrían ser más débiles de lo que parecen. El mismo Powell refería: “Creo que en un mundo donde la creación de empleo es negativa, debemos observar esa situación muy cuidadosamente y estar en una posición en la que no estemos frenando la creación de empleo en nuestra política”.

Powell dijo que las acciones de la Fed para aliviar la presión sobre el mercado laboral no indican que el banco central no esté preocupado por la inflación. “Todos deben entender, y las encuestas muestran que así es, que estamos comprometidos con una inflación del 2 %, y vamos a lograr una inflación del 2 %”, dijo Powell. “Pero es una situación complicada y generalmente difícil, donde el mercado laboral también está bajo presión”.

Por lo descrito, los recortes en la tasa de política monetaria por parte de la FED han posibilitado que el Directorio de nuestro BCRP haya podido mantener en 4,25 % nuestra tasa de interés de política monetaria desde septiembre, lo cual permite una mejora en la tasa de rendimiento relativo de nuestros activos financieros, como los bonos soberanos, por ejemplo —dado un riesgo país casi constante—. Son, al final, esos vientos de cola que en parte explican la actual resiliencia macrofinanciera del Perú actual, a pesar de la compleja situación política, con políticos incluidos también.