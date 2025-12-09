No a los reeleccionistas del Congreso, por Mirko Lauer

La campaña-castigo “Por estos no” está tomando cierta fuerza entre parte de la ciudadanía. Es muy probable que el altísimo porcentaje de remisos a votar tenga que ver con este tipo de rechazo. Como que participar en la votación sería legitimar a impresentables que hoy son favoritos, y el voto obligatorio funcionaría como una condena.

En algunos aspectos no es difícil seguir la consigna “Por estos no”. Con alguna ínfima excepción, las 130 personas que fatigaron las curules del 2021 al 2026 no merecen el voto. Algo que cuenta para quienes votaron por ellos como para quienes no lo hicieron. Incluso una pequeña limosna electoral sería una traición a los modales democráticos.

Pero sabemos que el votante peruano no es metódico y que no programa su decisión, sino que la posterga hasta el último momento. No sorprende, entonces, que el votante pueda tropezar dos veces con la misma piedra. Los indecentes reeleccionistas lo saben, y ya han comenzado a cultivar el perfil más bajo posible.

En términos de lógica pura (no política) uno debería abstenerse de votar por quienes han sido socios, funcionarios o partidarios de las presidencias de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Allí, en esas alianzas cómplices, hay nombres más que suficientes para hacerse una larga lista para llevar al centro de votación.

¿Cómo hacer esa lista? Google nos puede ayudar a rastrear robos, inconductas, prontuarios, proyectos truchos y otros a lo largo de los años. No es un trabajo fácil. Solo la relación de los mochasueldos parlamentarios ya es un buen número. Una página web dedicada a estos temas ayudaría mucho. Podría llamarse, por ejemplo, Congresistas sucios y sucias.

A la vez será indispensable hacerse una breve lista de por quiénes vamos a votar. Una lista así obliga a pensar de antemano a qué candidatos vamos a favorecer, nos libra de los efectos maléficos de la publicidad, nos evita confundir un nombre por otro. No tiene sentido tratar de memorizar, en un sentido u otro. También en esto papelito manda.

Como nuestro voto a favor será por un trío de personas (presidente, senador, diputado) es allí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos mentales, para ayudarlo a ganar con nuestro voto y, si es posible, con el de los demás. En esta perspectiva, “Por estos no” es algo muy positivo, pero es un lujo. Más fácil parece concentrarse en promover a nuestros favoritos.