¿Jerí ingresa a la tropa de asalto?, por Mirko Lauer

La idea de retirar a Betssy Chávez de la embajada de México mediante la fuerza policial es lamentable. Representa un desprecio por las normas y acuerdos internacionales, y un deseo de ejercer la violencia. El asalto a la embajada mexicana en Quito hace no mucho ha desprestigiado al presidente Daniel Noboa y a la diplomacia ecuatoriana hasta nuevo aviso.

No es el tipo de medida que José Jerí debe tomar, no importa cuán fuera de lugar esté el asilo concedido por México a la socia de Pedro Castillo. Consultar en la OEA si se extiende salvoconducto a Chávez y, a la vez, jugar con el asalto a la embajada que hoy la aloja revela desconfianza del Estado en sus propios procedimientos.

Nada le gustaría más a Claudia Sheinbaum que una confirmación así de la supuesta ilegalidad con que se conduce el poder político en el Perú, una idea de Manuel López Obrador. Demorar la entrega del salvoconducto todo lo posible viene siendo protesta suficiente por parte del gobierno peruano. Para Chávez, el tiempo que puede pasar en esa embajada no serán vacaciones.

Una consideración a tomar en cuenta es que México es, desde hace largos decenios, un país generoso en su acogida a perseguidos políticos de varios puntos del espectro ideológico. Fue el caso de este columnista, generosamente acogido en el DF en 1975, así como de muchos otros periodistas y políticos peruanos deportados. Visto así, lo de Chávez no es una excepción.

Lo que ha sonado más bien exótico es la amenaza de Gustavo Petro de retirar su embajada en Lima si la embajada de México es agredida. Esa agresión a una sede diplomática no debe producirse, pero Petro no tiene por qué arrimarse de esa manera a los asuntos internos del Perú. Pareciera que está bajo la impresión de que su detestada Dina Boluarte sigue gobernando.

De otra parte, con tantos prófugos de la justicia y de la policía del Perú circulando por allí, no tiene mucho sentido ponerse tan gitano en un caso particular. Tratar de cambiar el tratado internacional sobre asilo para no tener que darle el salvoconducto a Chávez parece un poco excesivo. Además, no hay votos allí para una crítica de la extrema izquierda.