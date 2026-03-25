¿Petróleo a US$200 barril?, por Mirko Lauer

Además de lanzarse cohetes varios, EE. UU. e Irán están enfrascados en una guerra de amenazas. Ambos prometen liquidar buena parte de la industria petrolera si siguen siendo atacados. En medio de esto, el petróleo se va volviendo escaso y caro, y los pronósticos son cada vez más deprimentes. Por lo pronto, esa guerra está llegando hasta nuestros grifos.

El vaticinio más dramático es petróleo a US$200 el barril, salto suficiente para desordenar buena parte de la economía mundial. En dos palabras, precios imposibles. Ya los US$100 el barril de hoy están creando problemas de transporte y de subsistencia en la economía peruana. La Cuba del 2026 empieza a adquirir un extraño carácter emblemático.

¿Puede ser ganada esa guerra que encarece el combustible en el mundo? Los escépticos hacen notar que se trata de una enorme guerra religiosa y que ese tipo de conflicto no se resuelve apelando a la razón o a la mutua conveniencia, como se viene haciendo. Además, es evidente que esa guerra no acaba de comenzar; tiene decenios.

Los especialistas en el tema hacen notar que, aun si la guerra —es decir, bombardeos, bloqueos y amenazas— termina mañana, los efectos de la crisis energética en curso van a ser largos. Entiéndase, entonces, que aquí no volveremos a ver combustible menos costoso que el actual y que hay una inflación que nos está rondando.

En el hemisferio norte ya las personas se están preparando, atendiendo a consejos de tipo trabajar desde casa, manejar más despacio o evitar el consumo de gas. No tenemos mucho margen de acción en ese terreno, pero siempre podemos apoyarnos más en nuestro propio gas, usar menos petróleo, que es sobre todo importado.

Pero esas formas de frugalidad no nos van a salvar de las sombras de una crisis económica. Al Congreso le quedan unos 4 meses para seguir bolsiqueando la caja fiscal. Los candidatos favoritos no parecen de los que resuelven crisis; al contrario. En un mundo convulsionado, uno de ellos propone invertir una parte de las reservas del país, mismo Noruega.

Volviendo a la guerra de amenazas en torno a Ormuz, estas no son necesarias, pues el daño ya está hecho. Las economías sin petróleo van a sufrir las consecuencias de la pugna sobre si Alá, Jehová o Cristo es el más grande de los dioses. Algo que, ya lo sabemos, ahora se mide en drones y petróleo.