Bate que bate, el debate, por Mirko Lauer

Mirar un poco del debate electoral 2026 en la TV pone en evidencia algunas cosas. En la pantalla, los candidatos se parecen terriblemente. Como además han sido invitados a converger sobre los mismos temas, en los cuales no suelen ser especialistas, sus planteamientos también se parecen demasiado. Uno puede imaginar al público buscando diferencias orientadoras y no encontrándolas.

Con el sondeo en pantalla que ha ido haciendo RPP, lo que los diversos candidatos le han podido sacar al público es más o menos lo que estos habían traído: el semipuntero Rafael López fue el predecible favorito; quienes llegaron desde otros permanecieron en otros. Marisol Pérez Tello avanzó mucho, pero consideremos que fue la única mujer, con un público cautivo.

Frente a la clásica pregunta sobre si estos debates deciden la elección, el primer botón de prueba, sumado al sondeo de RPP, sugiere que no. Pero todavía pueden suceder cosas, todas en el campo del candidato que tropieza o del que logra imponer su ingenio o su labia a otro. ¿Ha ocurrido algo así en el pasado?

Por lo menos en el pasado reciente, no nos parece. En el match Pedro Castillo–Keiko Fujimori del 2021, el debate no dijo casi nada frente a lo que ya estaba predeterminado: el izquierdismo silvestre del agitador sindical cerril, el antifujimorismo, el pase hipnótico del sombrero rural, de talla XXL, como el del sombrero loco de 'Alicia en el país de las maravillas' (1865).

Pensando en los debates que se vienen, conocemos las predeterminaciones, pero todavía no las hemos visto frente a frente, o más bien, lado a lado. En el debate de hoy, post 8 p. m. (escribimos esto muy temprano en el día), no hay un solo candidato con la menor posibilidad de pasar a la segunda vuelta. El azar le ha dado un duro golpe al rating.

La performance de López Aliaga le gustó mucho al público de RPP. ¿Pasará algo parecido frente a la radio cuando Fujimori aparezca al lado del centrista Jorge Nieto, la estrella ascensional de este momento? Nieto ha pasado de 1% a 4,6% en poco tiempo, y quizás la fortuita yuxtaposición mañana le permita dar otro salto en esta ruleta de las comparaciones.

Quizás las próximas encuestas se parezcan algo más a las convencionales.