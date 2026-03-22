Hay jarana fiscal en el Congreso, por Mirko Lauer

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, se ha referido a un “descarrilamiento fiscal inminente” por efecto de las leyes que vienen dando Ejecutivo y Congreso. El economista está aludiendo a un saqueo de las arcas fiscales por parte de funcionarios en pos de ventajas políticas, entre ellas la propia reelección y la elección de compinches.

Entendemos que descarrilamiento en este caso quiere decir que, vaciada la caja fiscal, se dejarán de lado las normas constitucionales sobre déficit e independencia del BCR que tanto han ayudado a la economía peruana. Ahora el problema está en que el Congreso practica una capacidad de gasto que es anticonstitucional y de la que está abusando.

Es una vergüenza que en una corporación aprobada por solo un 5% de la población debido a la pésima conducta de sus integrantes, estos se dediquen a repartir como loquitos dinero proveniente de los impuestos. Pero quizás loquito no es la palabra; hay en el saqueo un evidente cálculo disfrazado de preocupación por temas sociales.

Los congresistas se volvieron más voraces en el gasto a medida que el Ejecutivo fue perdiendo terreno. Los dos últimos presidentes interinos vienen del Congreso, y actúan en consecuencia. El trato intensamente despectivo, verbal y de facto, de José Balcázar a sus ministros describe muy bien la situación.

Así, el próximo gobierno se enfrentará a una economía fiscal saqueada, y a una sombría disyuntiva: liquidar toda seriedad económica o proceder a un nuevo ajuste. Los ventajistas irresponsables de hoy dirán que fueron ellos quienes colmaron al pueblo de ventajas. Por algo la Constitución prohíbe al Congreso gastar.

La propuesta de Segura para que el TC revise unas 200 leyes irregulares está bien, pero tiene el problema de que también ese organismo ha caído en manos del pacto corrupto derecha-izquierda, y responde al poder político de los mismos que han dado esas 200 leyes. No es casual que se haya elegido la campaña electoral para avanzar “a toda máquina”.

Debemos esperar que muchas de esas cuestionables leyes sean canceladas una vez que el nuevo Senado entre en funciones. Habrá piteo de los irregularmente beneficiados. Pero más piteo habrá si todo termina en una inflación como las de antes. Pues también ese es uno de los significados de descarrilamiento.

Mientras tanto Balcázar anuncia la compra de cazabombarderos como si lo estuviera haciendo con su plata. Parece que comprar aviones es su “bien supremo originario”.