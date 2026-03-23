Otoño electoral, las hojas muertas, por Mirko Lauer

La cuenta regresiva electoral va convirtiendo la jornada del próximo 12 en lo que siempre fue: un escenario de confusiones. Se repitió una y otra vez que 36 agrupaciones en competencia eran demasiadas, y ahora eso se ve con claridad. Más o menos dos de esas 36 no están allí realmente y solo existen como trampas conceptuales.

Es habitual que unas elecciones generales terminen resumidas en pocos candidatos y sus agrupaciones. Pero nunca ha pesado tanto la sección otros, que parece estar participando en una elección distinta. No hay cómo acomodar a sus personas o a sus propuestas en la estrechez de los medios o en la fugacidad de las redes.

Candidatos desesperados, avanzados o rezagados, se aferran cada día más al único macrotema reconocido como tal: seguridad y corrupción, la hidra de varias cabezas que en su momento solo Hércules pudo matar. Hasta los candidatos con historial delictivo, presunto o con sentencias, se juran grandes enemigos de la corrupción.

El electorado mira las caras desconocidas y escucha las cada vez más demagógicas propuestas de gobierno, mientras recibe lecciones de último minuto sobre cómo enfrentarse a la cédula electoral (hidra de papel con 36 cabezas), diseñada, como dice Marisa Glave, para la confusión y la frustración del hombre y la mujer de la calle.

En medio de esta cuenta regresiva se insiste en que la ciudadanía “está decidiendo” o “tiene el poder en sus manos”. En el 2021 ya estábamos decidiendo y teníamos el poder en las manos, y miren lo que pasó. Sobre esa elección, que produjo a este Congreso, nadie dice nada. Nuestra democracia, en harapos otoñales, sigue fugando hacia adelante.

A lo anterior es preciso añadir los llamados a que el ciudadano vote bien, como si las cosas se le hubieran facilitado. Pero con ese breve llamado a votar bien, los dueños del proceso electoral se van lavando la cara de antemano frente a resultados que ya podemos imaginar, en el reino del congresista impresentable.

Dos hipótesis para esta etapa: es el momento de la gran sorpresa, en que un semidesconocido entra a la segunda vuelta por atropellada, o es el momento en que las tendencias ya están establecidas y lo que vemos es lo que hay. Pero con 36 candidatos, dejar la sección otros es casi imposible, pues no hay dinero, ni ideas ni organización para salir a flote.