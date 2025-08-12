En jaque la ética deportiva, por Mesías Guevara

El deporte de élite, caracterizado por sus estrictas reglas antidopaje, ha sido desafiado por una propuesta denominada Juegos Mejorados (Enhanced Games). Fundado por el empresario australiano Aron D'Souza, este evento se prepara para debutar en mayo de 2026 en el Resorts World Las Vegas, generando un intenso debate entre atletas, científicos y autoridades deportivas.

La competencia, que permite el dopaje con sustancias aprobadas por la FDA, el uso de tecnología avanzada como prótesis biomecánicas, premios millonarios por romper récords mundiales y transmisión global, además de desafiar las reglas antidopaje, pone en jaque la actual ética deportiva.

Habrá disciplinas como natación, atletismo y halterofilia. Las noticias indican que importantes atletas han confirmado su participación, entre ellos el australiano James Magnussen, excampeón mundial de natación, quien ha aceptado el reto de romper el récord de 50 metros libre “con ayuda química”.

El COI lo califica como “una amenaza al juego limpio”, World Athletics lo tilda de “espectáculo circense” y la AMA advierte que los participantes podrían ser sancionados en competencias oficiales. Travis Tygart, de USADA, lo llama “una farsa peligrosa”; la olímpica Anna Meares lo considera “injusto e inseguro”; y para Grigory Rodchenkov, exdirector del laboratorio antidopaje ruso, “es un experimento mortal”.

Los defensores de este modelo argumentan que transparenta lo que ya ocurre en las sombras. El bioético Andy Miah “cuestiona hipocresías”, el científico Ronald Bailey propone que “sea el público quien decida qué deporte prefiere” y Donald Trump Jr. lo ve como símbolo de “libertad e innovación estadounidense”.

Todo indica que D'Souza busca competir directamente con los Juegos Olímpicos y ha logrado que el mundo debata si las reglas del deporte merecen ser reescritas, lo que podría dar lugar a un nuevo paradigma en el que la ética sea vista como un acto del pasado.