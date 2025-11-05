La tradición de asilo en América Latina

El asilo político constituye un pilar del derecho internacional contemporáneo. Se trata de un instrumento jurídico mediante el cual un Estado protege a individuos con amenazas a sus derechos fundamentales. Su institucionalización se consolidó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Convención de Caracas (1954).

Es en este marco que la diplomacia considera al asilo político como un acto de soberanía, además de una prerrogativa humanitaria, como reflejo de adhesión de los Estados a los principios universales del derecho.

América Latina posee una tradición histórica de protección de perseguidos políticos. Han funcionado como mecanismos de prevención diplomática ante la escalada de conflictos internos, y como expresión de un compromiso regional con la defensa de la democracia.

El escenario peruano actual se inserta en esta tradición. La ex primera ministra Betssy Chávez solicitó asilo político en la Embajada de México en Lima, en un contexto de profunda crisis institucional. Chávez enfrenta un proceso judicial vinculado al fallido intento de golpe de Estado en el que presuntamente participó el 7 de diciembre de 2022,

además de una denuncia constitucional por presuntas infracciones de su conducta funcional.

La combinación de un procedimiento judicial y la presión política derivada del contexto posvacancia ha generado percepciones, incluso dentro del ámbito doméstico, de que esta solicitud de asilo sea un abuso que le permita eludir la justicia peruana.

No obstante, independientemente del proceso judicial, el Perú, como Estado soberano y comprometido con el derecho internacional, está obligado a otorgar el salvoconducto necesario para que la ciudadana pueda trasladarse a México, en cumplimiento de tratados y convenciones internacionales. Siempre teniendo en absoluta consideración que la aplicación de este deber jurídico no implica renunciar a la prosecución judicial, ya que las autoridades peruanas conservan plenas facultades para continuar con las diligencias pertinentes y emitir sentencias con la celeridad que todo caso exige.

La tradición de asilo en América Latina no solo protege a individuos que pueden ser controversiales, sino que de aplicarse debe reafirmar los principios de legalidad, soberanía responsable y compromiso humanista que constituyen, al fin y al cabo, la esencia de la diplomacia.