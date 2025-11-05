I am sorry, the president is prófugo, por Mirko Lauer

Vladimir Cerrón le está proponiendo al país un presidente de la República prófugo, un mandatario oculto. El rebaño de mansas ovejitas del Mantaro, llamado Perú Libre, lo acompañaría hasta Palacio, balando con todo gusto. Una historia bucólica donde no funciona la ley y el propietario del partido sube a su mamá a la plancha, en una copia de lo que ha hecho Martín Vizcarra con su hermano.

Es obvio que Cerrón no espera llegar siquiera a la segunda vuelta, y es muy probable que PL no pase la valla para entrar al Congreso. Una de dos: o a Cerrón le importa un pito conservar la inscripción del partido que posee, o está muy convencido de que esta saga del prófugo y su burla al país es muy buen material electoral en el clima del 2026. Imagina un Congreso con ovejas como cancha.

Hay algo de justicia poética en todo esto. El político izquierdista que pactó con la derecha para salir bien librado de sus fechorías termina debilitando las opciones de la izquierda al intentar fletarle al JNE un candidato fuera de la ley, o sea, él mismo. Pareciera que tiene serias intenciones de seguir fugando hasta el fin de sus días.

Las encuestas hasta la fecha están sugiriendo que la próxima presidencia va a ser de la derecha, en alguna de sus vertientes. En un escenario así, la izquierda parlamentaria volverá a ser una minoría. Esto se deberá en parte a Cerrón, quien promovió a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, para terminar de aliado menor con toda la derecha.

Volviendo atrás, ¿cómo es posible que el neurocirujano no haya podido reconocer en su momento a dos débiles mentales? ¿O más bien los reconoció y de eso se trataba? En todo caso, su historia no ha terminado todavía. José Jerí tiene medio año para capturarlo, plazo que incluye un verano completo en los balnearios del sur. Si no lo captura, será como si Cerrón volviera a fugar.

Ser candidato sin poder legalmente serlo, y desprestigiar así a todo PL, es la manera que ha encontrado Cerrón de conservar su margen de ventaja frente al sistema judicial. Una manera de enfrentar la publicidad a la legalidad. Una estrategia que va a afectar a los demás candidatos de la izquierda, víctimas del trío Cerrón, Castillo y Boluarte.

