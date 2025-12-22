Quién ganó o perdió en 2025, por Mirko Lauer

Dina Boluarte. PERDIÓ. Cayó la guillotina cuando parecía que la presidencia iba a ser eterna. Se quedó a las puertas del 2026. Ninguna de sus inconductas fue de nivel presidencial, sino imitación. PRONÓSTICO: sus reclamos al Estado se van a prolongar mucho más allá del cambio de gobierno. ¿Quién se va a quedar con el Rolex?

Pedro Castillo. PERDIÓ. En verdad, no tenía cómo ganar. Pero malogró su mala fama, haciéndola pasar de político felón a tinterillo cantinflesco. Los 11 años de cárcel desinflaron todo amago de burbuja. Ya se encontrará con Boluarte por los mismos pasillos. PRONÓSTICO: Imagen y nombre se volverán de uso doméstico para los oportunistas de la política.

Keiko Fujimori. PERDIÓ. No fue en un solo acto, sino en un desgaste que duró todo el año. En un momento las encuestas empezaron a mostrarla firme. Lo peor: no tiene herramientas para revertir esa tendencia, y el tiempo corre. PRONÓSTICO: abril la encontrará llegando entre el tercer o cuarto lugar de la competencia.

José Jerí. GANÓ. Cuando fue elegido para presidir el Congreso, ¿tenía una clara intuición de las posibilidades de que Boluarte iba a ser vacada? Hasta ahora va ganando gracias a que no hace cosas extrañas. A partir de aquí tiene seis meses para no cometer errores. PRONÓSTICO: El tiempo lo va a mantener en una cómoda medianía. No habrá otra presidencia.

Rafael López Aliaga. GANÓ. Muy pocos se dieron cuenta de lo que pasó en la Municipalidad de Lima. La enorme deuda ya no es suya. El tren es del Ejecutivo. Las principales obras, inconclusas. Pero su picardía ha seducido a la extrema derecha, incluso a la que lo es sin saberlo. PRONÓSTICO: reservado.

Carmen Ollé. GANÓ. El mayor premio literario obtenido por un peruano en el año, concedido por la Universidad de Talca, al sur de Chile. Hace 20 años lo ganó Antonio Cisneros. Premiados: Raúl Zurita, Isabel Allende, José Emilio Pacheco. PRONÓSTICO: en algún momento tendrá que decidir entre la poesía y la prosa.

Fernando Rospigliosi. GANÓ. Se instaló como el hombre serio en un Congreso donde casi nadie se atreve a dar la cara. Termina el año como el N.º 1 del fujimorismo, diciendo cosas que nadie en Fuerza Popular se atreve a decir. PRONÓSTICO: si les gustó el salto hacia FP, espérense a ver cómo pega el brinco hacia Renovación Nacional, con patada al aire y salto mortal.